同程旅行開房｢訂後即焚｣功能惹議　有人疑鼓勵出軌　有讚保護私隱

內媒《長江新聞雲》報道，近日，山東一名網友發帖稱，發現同程旅行有了「訂後即焚」的選項，並詢問這是否在鼓勵出軌。事件引發網民熱議，有網民表示這是保護個人私隱，也有人表示質疑：「誰正常訂房間要焚啊？」



同程旅行開房｢訂後即焚｣功能惹議。（長江雲新聞）

近日，內地一名網友曬出自己在同程旅行平台的訂單截圖，並配文「同程旅行的訂後即焚功能——考試需要訂酒店，結賬時發現這個選項，真的不是為方便出軌設計的嗎？」

據悉，使用訂後即焚功能後「住後訂單自動刪除，保護隱私不被洩露」。預訂頁面顯示：如果開啟訂後即焚功能，入住後次日中午12點訂單自動刪除，支付完成後訂單狀態不再推送，含保險訂單需在入住次日12點前申請理賠。

同程旅行開房｢訂後即焚｣功能惹議。（長江雲新聞）

事件引發熱議，不少網民表示認同該網友的觀點：「這個功能的目標群體很明顯呀，偷偷的去開房不想讓別人知道唄，還有什麼人需要這功能啊？」「誰正常訂房間要焚啊？」「幹什麼見不得光的要用這功能」。

但亦有人表示，此舉是為了保護私隱：「信息本來就該被保護，不管用於什麼目的」「出不出軌是個人和夫妻關係問題，和酒店有啥關係。刪除酒店信息是保護個人的信息，防止外洩」。

酒店示意圖。（視覺中國）

平台回應

《中國新聞周刊》報道，同程旅行職員回應稱，該功能設計初衷是為了保護私隱，避免信息洩露，用戶可自行選擇開啟或關閉。

如後續與酒店有訂單糾紛，用戶手機上雖無訂單顯示，平台後台仍留存數據可協助處理。對於網友疑慮，之前沒收到過相關意見，將反饋給總部看是否要優化該功能。