湖北35歲外賣員突病亡未認工傷 家屬稱生前連續工作4月僅休2天
撰文：盛昀
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內媒《縱覽新聞》報道，35歲的王先生是美團湖北某專送站點的副站長，9月28日下班回家路上突發疾病，10月2日搶救後不治。家屬稱其生前連續工作4月，只休息了2天。王先生公司一負責人表示，由於王先生死亡時間經發病搶救已超48小時，並不滿足工傷的認定條件。
連續工作4月僅休2天
王先生的未婚妻表示，王先生於2022年8月入職武漢某電子商務有限公司，公司與美團合作，負責美團湖北十堰市外賣的配送。
9月28日晚上9時多，王先生在回家的路上突感身體不適，送院後被診斷為主動脈夾層A型，當晚住進了ICU病房進行救治。10月2日晚，王先生經搶救後不治。
據其未婚妻介紹，王先生原是一處美團專送站點的普通騎手。今年5月，王先生晉升為專送站點的副站長，負責站點騎手的日常管理工作，但也需要配送外賣。
未婚妻表示，王先生家境不好：「他是家裏的獨子，母親是文盲，父親又癱瘓在床，所以他幹活特別拼。」當上副站長之後反而更累，王先生去世前連續工作了4個月，僅僅休息過兩天，其中一天是見女方家長商量婚事，另一天則是搬家。
未認工傷需具體分析
未婚妻稱，王先生去醫院檢查時未查出高血壓與心臟病史，患病原因與工作強度有很大的關係。公司一名負責人則表示，王先生的情況是否屬於工傷需要按照相關法律法規認定。公司方面已經給予了王先生家屬1萬元（人民幣，下同）的補償，也願意與家屬進一步協商給予幾萬元的補償。
河南澤槿律師事務所主任付建認為，事件的爭議在於搶救超過48小時後死亡的能否認定工傷。此前，也有法院判例支持對搶救時間超出48小時死亡的認定為工傷，這需要具體問題具體分析。
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