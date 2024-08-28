長沙48歲男下班後猝死公司園區　生前還曾被拖欠4個月工資

據內媒《新黃河》報道，8月20日，湖南長沙一48歲男子猝死在下班途中，但是否為工傷還需進一步認定。其妻稱丈夫死後公司還拖欠著4個月的工資。公司則回應稱，拖欠的工資已在8月23日全部結清，雙方尚未對賠償金額達成一致。



8月23日上午，庹先生的親戚曾到公司拉橫幅。（新黃河）

48歲男子公司園區猝死 生前還曾被拖欠4個月工資

據庹先生的妻子胡女士介紹，庹先生今年48歲，是築友智造智能科技有限公司的一名普通員工。8月20日下午6時許，庹先生打卡下班後，從公司大樓出去前往停車地的途中，突然倒地不起，當救護車趕到時，庹先生已經失去了生命體徵。

警方開具的死亡證明顯示，庹先生的死因為「猝死」，死亡地點是在該公司園區內。胡女士稱，丈夫在公司工作了9年，以前經常會不定時加班。

由警方開具的死亡證明顯示，庹先生的死亡原因為「猝死」。（新黃河）

「公司還拖欠了他4個月的工資沒給。」胡女士稱，丈夫去世後，她向公司要求補發拖欠其丈夫的工資，但公司只補發了一部分，「喪葬費目前一分沒給。後來街道辦介入，公司派人出面協商，但還是沒有達成一致。」

家屬索100萬元賠償 暫未認定是否工傷

《新黃河》報道指，長沙築友智造智能公司負責人劉先生介紹，他負責與庹先生的家屬進行協商，但因賠償金額問題雙方沒能達成一致。

「但因為家屬提出的100萬元（人民幣）賠償金額數額較大，雙方始終沒能談妥。目前來看，公司是無過錯方。」劉先生稱，庹先生的死亡是否認定工傷還需要等待有關部門的進一步認定。

圖為庹先生的工卡。（新黃河）

針對公司拖欠庹先生工資一事，劉先生稱，因為公司經營情況很差，確實有拖欠工資的情況，但拖欠的庹先生的工資已經在8月23日全部結清。

據天眼查顯示，築友智造智能科技有限公司成立於2016年，位於湖南省長沙市，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主的企業。