河北女與大27歲二婚央企男戀愛　拿200萬分手款涉勒索被判10年

內媒《紅星新聞》報道，內地河北一名女子阿蕊與比其大27歲的央企某分公司負責人戀愛後，男方不願結婚。經談判，男方稱以3個國企工作崗位及200萬元（人民幣，下同）作為分手補償。阿蕊拿到錢後，男方報案，阿蕊因犯敲詐勒索罪被判有期徒刑十年。



河北女與大27歲二婚央企男戀愛。（紅星新聞）

河北女與大27歲二婚央企男戀愛。（紅星新聞）

相信「真愛」可跨越年齡鴻溝

據阿蕊父母及嫂子介紹，男方老劉是一家央企某分公司負責人，阿蕊則是該公司臨聘人員。

2017年3月，時年26歲的阿蕊被介紹到老劉所在的央企工作不久當時53歲老劉便聲稱自己已離婚並向她表白，阿蕊最終被征服，繼而發生了性關係。

而當天阿蕊就意識到老劉還沒離婚，因為他接了妻子的電話，小玲是老劉的第二任妻子，但老劉表示會努力和小玲離婚。之後，阿蕊和老劉提出分手，老劉不同意，阿蕊也狠不下心。

河北女與大27歲二婚央企男戀愛。（紅星新聞）

經交涉後提出補償200萬

2019年2月，雙方商談解決方案。阿蕊當時提了幾點要求：1.老劉離婚與阿蕊結婚；2.如果不結婚，給阿蕊2000萬元賠償；3.給阿蕊及哥哥夫婦解決國企正式工作；4.當着阿蕊面，老劉打其妻子100個嘴巴。老劉當時曾提出給阿蕊一套房，再加幾十萬元做生意。但阿蕊只想結婚，所以商談沒有結果。

2019年4月，阿蕊向相關公司舉報老劉。一個月後，雙方再次商談，阿蕊授意哥哥提出賠償金600萬元。因商談無果，阿蕊在2019年6月又一次舉報老劉。

2019年7月，雙方再次約談。阿蕊透露，老劉當時稱願意賠償，但需簽《分手協議》，撤回已舉報內容並不再騷擾。阿蕊認可200萬元的賠償，但拒簽協議。

老劉表示，他給阿蕊支付200萬元後，阿蕊還通過發抖音等方式罵他妻子及妻妹。阿蕊家人則稱，「國企3個工作名額」還沒落實。2019年10月，阿蕊又打市長熱線投訴相關單位領導不作為，相關單位因此聯繫老劉所在的集團要求妥善處理。最後老劉選擇了報警。

多次上訴被駁回

2022年6月，北京市豐臺區人民法院出具的《刑事判決書》顯示，法院認為，阿蕊及其兄通過舉報方式敲詐勒索他人財物，數額特別巨大，其行為已構成敲詐勒索罪。據此，豐臺區法院認定阿蕊和其兄均犯敲詐勒索罪，分別被判處有期徒刑10年和3年，同時分處罰金10萬元和3萬元。

阿蕊兄妹提出上訴，2022年11月，北京市第二中級人民法院作出的《刑事裁定書》駁回其上訴，維持原判。

阿蕊兄妹及辯護人認為，首先，老劉給予阿蕊的感情補償金，屬民事贈予，不具有非法占有的主觀故意。阿蕊辯護人表示，在舉報老劉前，阿蕊從未向老劉主動索要錢款，亦從未表達過如果不給錢就實施舉報行為。

河北女與大27歲二婚央企男戀愛。（紅星新聞）

微信記錄顯示，在關係親密期，老劉曾多次給阿蕊發紅包，但她從未接收。嫂子也表示，這200萬元，哥哥也沒有從中獲取分文。家屬認為，阿蕊舉報老劉主要是感覺被騙而非敲詐勒索。家屬向北京市高級人民法院提出申訴，要求再審。

2024年8月29日，北京市高院經審查後認為，一、二審法院認定事實清楚，證據確鑿、充分，足以認定，同時認為量刑適當，審判程序合法。據此，駁回再審申請。

據《紅星新聞》，名為「法治應生」的自媒體號曾分析，此案不宜定罪，理由有：一是阿蕊不具有非法占有目的。二是阿蕊儘管實施舉報行為，但不具備現實急迫性，不屬於刑法上的敲詐勒索行為。《法治應生》主理人是黃應生，此前是最高人民法院法官，曾任最高法調研室刑事處副處長。