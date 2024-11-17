台動物園遊客唔識死闖欄挑釁鬣狗　曾演｢少年Pi｣咬合力是獅子10倍

台灣台北市立動物園昨天（16日）出現一名遊客擅闖斑點鬣狗圍欄，甚至試圖逗弄，影片曝光引發輿論撻伐。



園方今表示，早上兩隻斑點獵狗進食正常，經調閱監視器剛好沒拍到遊客侵入的脫序行為，目前已決定備案，也直言該事件凸顯文明素質非常低落。

台灣台北市立動物園昨天出現一名遊客擅闖斑點鬣狗圍欄，甚至試圖逗弄（Threads@jojo06260626）

台灣台北市立動物園昨天出現一名遊客擅闖斑點鬣狗圍欄，甚至試圖逗弄（Threads@jojo06260626）

台北動物園兒童動物區長、動物福祉專家彭仁隆表示，台北動物園2011年配合導演李安拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），從法國引進2隻受過初步訓練的斑點鬣狗「小白」、「小乖」，李安團隊為了感謝動物園協助電影拍攝，就將牠們留在動物園至今。

他說，遊客昨天侵入斑點鬣狗展示場的脫序行為，監視器剛好沒有拍到，園方目前取得的照片和影像都是熱心民眾提供，也因動物園本身無法可罰，目前已決定要備案，將朝社會秩序維護法等相關法令與法律諮詢顧問討論，將視情況提出法律訴求。

彭仁隆指出，2隻鬣狗狀況非常良好，早上放到展示場，進食狀況正常；遊客通常會選擇人類經常進食的食物餵食動物，今天沒有觀察到遊客投入的食物。

他提到，一隻成年鬣狗的咬合力非常強，可達400多公斤，是人類12倍、獅子10倍。如果遊客不幸跌入展示場，可能會造成非常大的傷害，這是偶發狀況，屬於遊客的脫序行為，希望未來不要再發生。

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彭仁隆表示，當初鬣狗移進動物園時，展示場高度有調整，

「鬣狗是跳不出來，但是不能防止人類跳進去」



他認為應約束人類的行為，禁止入園只是軟性策略，該事件也曝露台灣民眾過度濫用自由，以自己的方式去接觸、觸摸，甚至挑釁動物，凸顯文明素質非常低落。

他建議，大家觀賞動物時，應以動物最自然形態去理解、學習，安靜欣賞動物展現的自然行為，而不是透過互動、觸摸、拍照、鼓掌、叫囂等，讓動物產生額外的行為，這些都是屬於不文明行為。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】