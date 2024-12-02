有片｜野生東北虎現身長白山　林業部門：一周前曾發現老虎足跡

12月1日晚，吉林長白山景區多位旅遊從業者稱，在北坡發現老虎出沒，並提醒附近酒店注意。有遊客稱，在長白山北坡拍攝到野生東北虎。

12月2日，長白山管委會相關部門稱，11月底曾在景區錦江大峽谷內發現老虎蹤跡，網傳消息有待核實。



《上游新聞》報道，12月1日晚，吉林長白山景區多位旅遊從業者均在朋友圈看到老虎出沒的消息，「所有長白山北坡遊客和附近村民路過司機注意！有駕駛員反饋，上山路上有老虎出沒，大家一定要小心注意，上山沿途不要下車。發現老虎立即報警處理！相互傳達」。

另有消息稱，有人在二道白河鎮景區山門附近目擊老虎。有人提醒，黃松蒲林場附近酒店的遊客、司機和其他人員切勿隨意走動，遇到老虎出沒情況保護好自己，第一時間報警處理。

野生東北虎現身長白山北坡。（影片截圖）

野生東北虎現身長白山北坡。（影片截圖）

有來自廣東的遊客稱，12月1日中午近12時，他在快到北景區遊客中心的路邊停車時，疑似拍攝到東北虎的身影。

12月2日，長白山景區客服表示，北景區因為大雪不開放，但確實有收到在北坡道路上看到野生動物的消息，但未確認是否東北虎。吉林省長白山景區管理有限公司發布公告稱，長白山北景區內降雪，風力較大，公路、棧道積雪結冰，不具備安全運營條件，12月2日北景區全天關閉。

有來自廣東的遊客稱，12月1日中午近12時，在北景區遊客中心的路邊疑似拍攝到東北虎的身影。（上游新聞）

12月1日晚，吉林長白山景區多位旅遊從業者稱，在北坡發現老虎出沒，並提醒附近酒店注意。（上游新聞）

長白山和平度假區一酒店的工作人員表示，目擊東北虎的地點距離酒店僅10分鐘車程，可能是最近下大雪，老虎沒有食物才下山，遊客毋須害怕，只要晚上不外出便可。另有酒店工作人員稱，暫未收到相關部門的警示或通知。

長白山管委會規劃和自然資源局（長白山管委會林業局）相關負責人表示，正在核實網傳在二道白河附近看到老虎一事，若有情況會發布相關通報。他透露，11月26日曾在長白山景區的錦江大峽谷發現老虎的足跡，專家初步判定是東北虎的足跡。