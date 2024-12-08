品咖啡看好書開啟思想世界　華潤X聯合出版共建「香港文創藍圖」

華潤創業與聯合出版集團首度達成跨界合作，12月8日（星期日）上午假座太平洋咖啡鹿島大廈主題門店舉辦「一杯˙一本˙一世界」華潤創業X聯合出版跨界合作啟動儀式。



為響應香港特區政府《文藝創意產業發展藍圖》，培育更多具產業化潛力的文創項目，助力解決香港青少年「學業、就業、創業」問題，華潤創業以及聯合出版集團，利用各自在民生服務產業和文化產業的優勢，推出「一杯˙一本˙一世界」跨界合作計劃，希望通過工商界與文化界的跨界合作，攜手促進民生和文化共榮，創新性探索香港文藝創意產業發展新模式。

活動獲得香港特區政府文化體育及旅遊局及各業界人士大力支持。是次跨界合作啟動儀式主禮嘉賓包括香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震先生，中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室經濟部副部長郭韶偉先生，紫荊文化集團副總經理丁偉先生，華潤集團助理總經理、華潤創業董事長陳鷹先生，立法會議員，香港特區政府青年發展委員會副主席、「同心創夢」名譽顧問梁毓偉先生，華潤集團青年工作部部長朱百如先生，聯合出版集團副董事長兼總裁李濟平先生，華潤創業董事、總裁王彥先生，全國政協委員、「同心創夢」名譽顧問吳靜怡女士等各嘉賓出席活動，共同見證文化與民生產業跨界合作的啟動。

啟動儀式，華潤創業董事、總裁王彥先生作為主辦企業代表致辭。

華潤創業董事、總裁王彥先生在啟動儀式致辭指出特區政府2024《施政報告》明確指出要培育更多具産業化潛力的文創項目，加強跨界別合作。響應特區政府行政方針，華潤創業與聯合出版集團精心策劃，將華潤創業的民生服務産業與聯合出版的文化産業優勢深度融合，拓展駐港央企履行社會責任新形式與新渠道，致力於在踐行駐港央企社會責任的道路上，攜手書寫新的篇章。「一杯˙一本˙一世界」跨界合作，標誌著華潤創業與聯合出版，在共同推進香港成為中外文化藝術交流中心的道路上邁出了堅實的步伐，為建設香港成為中外文化藝術交流中心添磚加瓦。

啟動儀式，聯合出版集團副董事長兼總裁李濟平先生作為主辦企業代表致辭。

聯合出版集團副董事長兼總裁李濟平先生致辭指出，聯合出版集團及其下屬機構一直把推廣閱讀、服務社會作為使命和追求，今次聯合出版與華潤創業合作推出「一杯·一本·一世界」文化項目，提出「品嚐一杯咖啡、閱讀一本好書、開啟一段思想之旅」的生活倡議，共同打造咖啡閱讀文化空間和新的閱讀場景，讓香港市民在享用香濃咖啡的同時，親近書本，感受閱讀的樂趣。此次跨界合作，將發揮雙方優勢，展現中資企業社會責任，助力香港民生與閱讀文化的有機融合與共同發展。

李濟平總裁續說，在特區政府發布《文藝創意產業發展藍圖》的背景下，聯合出版集團與華潤創業的合作一定能結出豐碩的果實。他期待與社會各界攜手推動文化藝術產業發展，增強香港的文化影響力，面向海外講好中國故事香港故事，為加強國際傳播能力建設，作出更大貢獻。

香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震先生為跨界合作儀式致祝賀辭。他樂見華潤創業與聯合出版集團啟動跨界合作，主動實踐《文藝創意產業發展藍圖》中提出的發展方向。同時金，指出發展文創創意產業，建設香港成為中外文化藝術交流中心，離不開文化界和商界的支持。雙方的跨界合作，是一次「文化+」產業模式的創新性探索，也是香港文藝創意產業與工商界互惠互利。雙方企業以「品嚐一杯咖啡、閱讀一本好書、開啟一個思想世界」的理念，通過「圖書+咖啡」、「空間+活動」的方式，利用各自業務的優勢，協同發展的具體實踐。這對香港文藝創意產業鏈的建設有正面的意義。

主禮嘉賓於儀式燈柱上按下手印寓意「一杯˙一本˙一世界」華潤創業X聯合出版跨界合作啟動儀式正式開展。

啟動儀式上，主禮嘉賓於儀式燈柱上按下手印，在現場嘉賓共同見證下，隨著燈柱亮起，寓意「一杯˙一本˙一世界」華潤創業X聯合出版跨界合作啟動儀式正式開展。

主辦方代表紫荊文化集團副總經理丁偉先生（左一），華潤集團助理總經理、華潤創業董事長陳鷹先生（右一）向香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震先生（左二），中央人民政府駐香港特區聯絡辦公室經濟部副部長郭韶偉先生（右二）贈送項目IP文創公仔。

「一本讀書會×太平洋咖啡聯合書架」剪綵環節，華潤創業副總裁、Pacific Coffee董事長李楠先生（左）與聯合新零售（香港）有限公司董事總經理尹惠玲女士（右）。

華潤創業與聯合出版集團的跨界合作啟動儀式是一個全新的起點，後續將圍繞華潤創業旗下華潤物流、華創建投、Pacific Coffee、華潤科學技術研究院、c!ty'super等多元化業務平台，與聯合出版集團開展更加廣泛而深入的合作。

華潤創業及聯合出版集團同為在港中資企業，始終將文化共通共融、回饋社會福祉、支持政府方針為己任，積極推動產業深度融合，為文化領域發展注入新動能。