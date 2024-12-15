河北白血病患遭病友以｢配捐｣名義詐騙　涉案金額高達3000萬

綜合內媒報道，河北有數百名白血病患者遭病友以「配捐」名義詐騙，涉案金額高達3000萬（人民幣，下同）。12月14日，河北三河市公安局通報稱已對2名疑犯採取刑事強制措施，正在全力抓捕另一名疑犯孟某。目前，案件正在進一步偵辦中。



河北白血病患遭病友以｢配捐｣名義詐騙。（影片截圖）

河北白血病患遭病友以｢配捐｣名義詐騙。（影片截圖）

受害病患多在河北燕郊的燕達陸道培醫院接受治療。（新京報）

據介紹，受害病患多在河北燕郊的燕達陸道培醫院接受治療，騙局組織者黃某也在這家醫院治療。

黃某自2023年起，開始以基金會名義在病友間組織「配捐」。（影片截圖）

黃某在微信群保證是正規機構。（影片截圖）

黃某自2023年起，開始以基金會名義在病友間組織「配捐」。據介紹，該項目號稱病友投資5萬元，2個月就能收益1萬元。但實際上是病友投資的打進不同的賬戶，收益的金額則是來自病友之間互相轉錢。

黃某在微信群保證是正規機構。（影片截圖）

黃某在微信群保證是正規機構。（影片截圖）

由於患者大部份經濟狀況較差，參與「配捐投資」也是為了未來治療，受害者們的本金大部份也來自網貸、信用卡或借款。直到今年10月，有人發現錢取不出了。原來黃某也只是詐騙的一環，而所謂的基金會也不存在。

直到今年10月，有人發現錢取不出了。（影片截圖）

據了解，該「配捐」騙局涉及內地多個省份，涉案者或超300人，涉案金額或超3000萬元。

12月14日下午，河北三河市公安局通報稱，近日，三河市公安機關接報警稱，有白血病患者被黃某詐騙。公安機關接警後依法受理立案，迅即展開偵查調查，已對犯罪嫌疑人黃某、呂某某二人採取刑事強制措施，正在全力抓捕另一名犯罪嫌疑人孟某某。目前，案件正在進一步偵辦中。