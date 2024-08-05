美國男突患怪病「看到的人臉全變妖怪」　清秀美女在他眼中長這樣

有些疾病不僅痛苦，而且聽起來相當科幻。例如突然有一天，美國老哥Victor Sharrah發現自己的眼睛出了問題，他眼前的所有人似乎都換了一張臉，而且還是一張扭曲的臉。



美國達特茅斯學院的科學家根據他的描述，重現了他所看到的扭曲臉部，讓其他正常人也能感受到他眼中的詭異世界。

一名美國男子Victor Sharrah發現自己的眼睛出了問題，他眼前的所有人似乎都換了一張臉，而且還是一張扭曲的臉。美國達特茅斯學院的科學家根據他的描述，重現了他所看到的扭曲臉部，讓其他正常人也能感受到他眼中的詭異世界。（YouTube@The Lancet）

而他們最後生成出來的圖像是這樣的（點圖放大瀏覽）：

+ 8

對網友來說這一幕很神奇，但對Victor Sharrah來說，他當時差點直接瘋了。人臉在他的眼中極度拉伸，嘴、耳朵、鼻子都向著後腦勺延展，同時額頭和臉頰都出現了深深的凹槽，如同影視劇裡的惡魔一般。

這情況發生在2020年的一個早晨，這位老哥是一位貨車司機，據描述多年來視力一直不錯，不知道為什麼突然發病。他醒來後先看到的是自己的室友，當時對方的臉在他眼裡面目全非，他在驚恐中辨認了很久才認出來，也確認了自己並非做夢，而是仍處於現實當中。接著就是更恐怖的情況，那就是所有人的臉都變形了。

他當時好奇自己是不是下地獄了，因為到處都是「惡魔」，還表示別人沒法想像那種恐怖感，儘管他都年近60了，但依然快嚇尿了。

【延伸閱讀】你搵唔搵到7個人同1隻貓？瘋傳「光學錯覺圖」測試你個腦係咪正常（點圖放大瀏覽）：

+ 6

科學家經過診斷，確認這是一種病，名叫臉部辨識變形症。這種疾病極為罕見，自1904年到現在只有不到一百個案例。患者在生病後會產生視覺障礙，在患者的感知中，人臉的臉部特徵會以各種不同的方式扭曲，包括下垂、腫脹、變色、甚至位置變換。就像是把照片餵給了沙雕AI，然後生成出了一堆稀奇古怪的錯位圖片。

不過無論怎麼變，患者眼中的臉都是朝著可怕醜陋的方向扭曲。例如原本的熟人突然擁有了一張卡通人物的臉，或是嘴巴變成斜的，鼻子變成了歪的，一條眉毛遠高於另一條。就像是雖然沒有打開手機，但短視頻的濾鏡已經覆蓋到了所有人的臉上。

有的患者甚至看到了凸出的牙齒與眼睛，聽描述跟人類長出獠牙變成哥布林差不多。想想自己被一群哥布林包圍，就知道這病有多難受了。

在目前的患者中，大約有一半的人感受到的是整張臉都變形了，還有一半患者感受到這類變形只發生在半張臉上，只不過這種情況貌似更離譜一點。

【延伸閱讀】日本爆紅「考眼力插畫」 你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？

【延伸閱讀】日本爆紅「考眼力插畫」 你搵唔搵到隱藏喺圖中嘅老鼠？

點圖放大瀏覽：

+ 14

當然，這種視覺扭曲也有一定的限制。例如據介紹，Victor Sharrah只有和人面對面交流的時候，才能看到扭曲的臉孔，而看照片和電視卻是正常的。當時科學家們也是利用了這個特點，讓他對照著照片和眼前的真人，才一點點還原出了他眼中人臉的差異。而從他的描述來看，他眼中的臉孔不僅正面在扭曲，側臉也會拉長。

所以說這個症狀要持續多久？答案是多久都有。從幾天到幾週，甚至幾年都有可能。因為這位老哥的情況已經持續了幾年了，也就是一直沒好過。目前他仍然希望自己能夠慢慢康復，但同時也做好了準備，適應眼前的新世界。

而至於這種疾病的發病原因，目前還不清楚，但科學家發現Victor Sharrah的大腦確實有損傷。不過據介紹，他43歲的時候頭部曾受過重傷，另外在發病前的幾個月，他還曾一氧化碳中毒過。啊這，給我一種閻王覺得他難殺，然後準備嚇死他的感覺。

【延伸閱讀】2張搵貓相考驗你眼力！8隻喵星人躲貓貓 網民集體眼花只找出3隻（點圖放大瀏覽）：

+ 7

除了他，其他患者看到的人臉也很獨特奇怪。一位24歲的患者描述自己看到的人臉是左半邊臉不在原位了，而且無論是熟人還是陌生人，臉都有一半是不正常的。但「正常」的是患者在大腦中還能夠想像出那些熟悉的人臉，而且腦補出來的畫面沒有扭曲感。還有一位75歲的患者，看到人臉扭曲的地方主要是鼻子和嘴，鼻​​子又窄又長，嘴巴又小又圓。

最離譜的是有病人會覺得自己看到了「龍」。她說自己每天都會偶爾出現幾次類似的情況，起初還是正常的人臉，但一會兒就變成了黑色，然後耳朵鼻子開始變形，皮膚變得如同爬行動物，眼睛突出而且會有怪異鮮豔的顏色。

示意圖（vlad-zaytsev/unsplash）

總之，患者眼中的世界和那些影視劇裡的奇異幻想差不多，也是因此，這類疾病常被誤診。但也有人腦洞大開，細思極恐，萬一他們看到的才是真實的世界，其實「生病」的，是我們呢？

【本文獲「狂丸研究所」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】