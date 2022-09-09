白化症少女似人間天使變超模　天生粉紫色瞳孔機會率僅千萬分之一

你們有曾經在人群中見過全身膚色、毛髮都是白色的人嗎？雪白的樣子讓他們乍看之下就如同天使般的存在，然而其實這些人是患有所謂的「白化症」，一種來自先天性的遺傳疾病，患者體內缺乏了一般人擁有的色素細胞，進而無法製造出足夠身體所需的黑色素，也就使得他們的外表異於常人，以下這位烏克蘭的天使少女，由於罹患白化症的關係，求學期間多次遭受同學欺凌，後來在職業生涯中逐漸找回自信，從害怕與眾不同的小女孩蛻變成勇敢接受獨特的自信女神，接下來就一起來看看這位歷經坎坷再次重生的Nastya。



雪白猶如人間天使的Nastya Zhidkova

26歲的烏克蘭少女Nastya Zhidkova，一出生就被醫生宣布患有先天性白化症，也讓她擁有著一頭白金色的秀髮、近乎快透明的皮膚、雪白濃密的睫毛，以及千萬分之一機率的粉紫色瞳孔，從出生就有著非常與眾不同的外表，當時也讓沒有類似疾病的家人們頓感詫異，而如此特殊的樣貌也讓她走上了一條不一樣的人生。

【圖輯】點圖放大看更多Nastya Zhidkova靚相👇👇👇

+ 32

陽光對於白化症患者帶來的傷害

體內色素細胞的缺乏導致黑色素不足的問題，除了表現在外貌上，更會造成生理上的一些缺陷，在我們看來平日普通的陽光照射在身上沒什麼感覺，但對於Nastya來說卻是如同灼傷一般痛苦，因此這也導致她無法長時間曝曬於太陽底下。再加上那雙看似美麗的粉紫色雙眼，事實上同樣是因缺乏黑色素所造成，也使得眼睛功能無法反射光的顏色，讓她從小就非常畏光而且視力還相當的差，不過這些僅僅是身為一個白化症患者身理方面的困難，不用說內心需要承受的所有壓力。

極力把自己隱藏的痛苦童年生活

天生特殊的外表就已經注定讓他們成為人群中的焦點，在大家面前總顯得格外截然不同，甚至遭受到一些心理層面的傷害，Nastya回憶起求學時期的校園生活，因為全身雪白的模樣讓她常被同學們欺凌，像是嘲笑她像吸血鬼、魔鬼、怪物等綽號，或者看到她就嚇得往遠處跑，更不用說走在路上不斷被路人投來異樣的眼光，種種的心理折磨讓她開始討厭自己，甚至將眼睫毛剪掉、用cosplay裝扮來掩蓋著自己的髮色，只為了能讓自己看起來正常一點。

工作中展現獨特優勢讓她找回自信

從小厭惡自己外表的Nastya卻在一次機遇下重拾了不一樣的人生，某位星探被她雪白空靈的獨特外表所吸引，進而邀請他擔任時尚模特兒，Nastya的膚色正好能完美襯托出作品的色彩，如今他也成為了《Vogue》的御用模特，更登上超過十本雜誌的封面，去年甚至出演林俊傑〈While I Can〉的MV女主角，天使般的模樣再次深入到觀眾心中。在工作者Nastya逐漸找回自信，並勇敢接納了那個與眾不同的自己，不再害怕以真實的模樣出現在群眾視野中，Nastya早已蛻變成光彩奪目的快樂人間天使。

延伸閱讀：

iPhone 14新色「海洋藍、粉紫薰衣草」少女心炸裂！7大亮點好心動：超酷移動島、剪瀏海成真

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】