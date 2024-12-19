四川南充火鍋店長期製售「口水油」　市監局：移交司法機關處理

四川南充市有火鍋店被市民舉報在鍋底中添加「口水油」。

市場監管局調查後，發現涉案火鍋店自2023年10月起回收顧客食用後剩餘的「口水油」再加工，摻入新油中製成火鍋鍋底再次使用。案件已移交至南充市公安局順慶區分局進行進一步處理。



四川南充市順慶區市場監管局接獲市民舉報，某火鍋店在鍋底中添加「口水油」。市場監管局執法人員到場調查後，在廚房一個角落發現一個膠桶，桶內盛放著可疑的油脂，且上面還放有漏勺。

面對執法人員的詢問，火鍋店工作人員支支吾吾，無法提供這些油脂的合法購進票據及資質證明。

經查，執法人員發現該火鍋店為了提升火鍋的口感，竟在2023年10月就暗中授意廚師長將顧客食用後剩餘的「口水油」回收後再加工處理，並摻入新油中製成火鍋鍋底再次供顧客食用。

四川南充一火鍋店長期製售「口水油」。（微信公眾號＠南充市場監管）

順慶區市場監管局在充分調查取證後，已依法將此案移交至南充市公安局順慶區分局進行進一步處理。

南充市市場監管局介紹，「口水油」中含有大量的有毒有害物質，屬於廢棄食用油脂，是國家明令禁止使用的非食用物質，屬於刑法概念中的有毒、有害的非食品原料，使用「口水油」這一非食品原料加工食品並用於出售，構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

四川火鍋；重慶火鍋。（視覺中國）

「四川老油」的回收保存和重覆使用僅限於廚房的加工製作階段，沒有摻入食物主料，更沒有進入食用環節。「口水油」主要是指對剩餘食物底料中的油脂再回收和重覆使用的油脂。

「口水油」具有嚴重危害性，一是可能造成甲肝病毒、乙肝病毒等傳染性病菌的交叉感染。二是油水中的食物殘餘、唾液酶等物質容易發生水解和氧化導致油脂酸敗、滋生細菌。三是油脂經過反覆高溫，有害的反式脂肪酸會增加，產生多種慢性致癌物質，危害人體健康。

《刑法》第一百四十四條規定：在生產、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的，或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的，處5年以下有期徒刑，並處罰金；對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，並處罰金；致人死亡或者有其他特別嚴重情節的，依照本法第一百四十一條的規定處罰。