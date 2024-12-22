夫妻嬉鬧玩大咗！妻子被撞至「卵巢黃體破裂」劇痛　險危及生命

夫妻打鬧玩笑竟出大事！浙江省溫州市一對夫妻，日前在家打鬧嘻笑，豈料丈夫不小心撞擊妻子下腹部，妻子痛到當場直不起身，趕緊求醫，醫生診斷妻子卵巢內的黃體破裂，才導致疼痛不已。



謬女與丈夫在家嬉鬧，豈料竟闖出大禍：（按圖了解）



謬女與丈夫在家嬉鬧，豈料竟闖出大禍。（微博截圖 ／ ＠國社區）

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《山東商報》報道，當事人繆姓女子表示，當時她和丈夫在家打鬧嘻笑，丈夫一把抱起他，過程中不慎撞了她的腹部，之後她覺得有些不舒服，豈料不久後痛到站不起來，「一瞬間連呼吸都是痛的，比生娃陣痛還要命」，丈夫才驚覺不對勁，嚇得不知所措，連忙帶妻子求醫。

醫生診斷後表示，謬女卵巢的「黃體」破裂，才導致疼痛不已，醫生指出，黃體是內分泌系統的一部分，直徑約2至3厘米，位於卵巢表面，張力較高但彈性差，易破裂，若破裂可引發休克，甚至危及生命。

醫生指出，黃體破裂發病很急，表現為一側下腹突然劇痛，可在短時間內發展為持續性疼痛，更嚴重時可出現噁心、嘔吐、肛門墜脹感等，也可能有異常陰道出血。醫生提醒，一旦盆腔內出血嚴重，患者恐大量冒汗、臉色蒼白、心慌心悸、頭暈乏力等休克症狀，必須盡快就醫，醫生並呼籲平日玩鬧需謹慎，切勿因此釀成大禍。

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