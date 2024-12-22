夫妻嬉鬧玩大咗！妻子被撞至「卵巢黃體破裂」劇痛 險危及生命
撰文：中天新聞網
出版：更新：
夫妻打鬧玩笑竟出大事！浙江省溫州市一對夫妻，日前在家打鬧嘻笑，豈料丈夫不小心撞擊妻子下腹部，妻子痛到當場直不起身，趕緊求醫，醫生診斷妻子卵巢內的黃體破裂，才導致疼痛不已。
謬女與丈夫在家嬉鬧，豈料竟闖出大禍：（按圖了解）
+2
《山東商報》報道，當事人繆姓女子表示，當時她和丈夫在家打鬧嘻笑，丈夫一把抱起他，過程中不慎撞了她的腹部，之後她覺得有些不舒服，豈料不久後痛到站不起來，「一瞬間連呼吸都是痛的，比生娃陣痛還要命」，丈夫才驚覺不對勁，嚇得不知所措，連忙帶妻子求醫。
醫生診斷後表示，謬女卵巢的「黃體」破裂，才導致疼痛不已，醫生指出，黃體是內分泌系統的一部分，直徑約2至3厘米，位於卵巢表面，張力較高但彈性差，易破裂，若破裂可引發休克，甚至危及生命。
醫生指出，黃體破裂發病很急，表現為一側下腹突然劇痛，可在短時間內發展為持續性疼痛，更嚴重時可出現噁心、嘔吐、肛門墜脹感等，也可能有異常陰道出血。醫生提醒，一旦盆腔內出血嚴重，患者恐大量冒汗、臉色蒼白、心慌心悸、頭暈乏力等休克症狀，必須盡快就醫，醫生並呼籲平日玩鬧需謹慎，切勿因此釀成大禍。
延伸閱讀：7歲女童「天生異瞳」雙眼一黑一藍 母擔心被欺凌 同學反應感人
+16
內地男把臉紋成「貓熊眼」求職處處碰壁 大感後悔終痛下決心洗光全紅嬋「帶挈全家」惹議 哥哥變300萬抖音網紅 母親受訪揭苦況小手快如閃電！9歲中國神童「秒還原金字塔扭計骰」身旁裁判驚呆黑龍江賞雪 女遊客學人玩「潑水成冰」遭2級燙傷 專家勸勿亂試分屍2千塊煮熟！女大學生慘案拍成陸劇 家屬轟加這情節侮辱死者
延伸閱讀：
迎接新年！日神社更換逾2百公斤巨型注連繩 出動15名壯漢完成
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】