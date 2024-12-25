大理遊客登古蹟怒「灑銀紙」有人狂執1.5萬！疑因與家人起爭執
撰文：中天新聞網
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大理古城是中國雲南省的名勝古蹟之一，吸引著世界各地遊客前去拜訪。
22日，網傳一名老人在登上大理古城的城門後突然狂撒人民幣，引發許多遊客圍觀哄搶，有現場民眾事後聲稱自己撿到超過1.5萬人民幣。
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據內媒《極目新聞》23日報導，有多段網傳影片顯示，雲南大理古城城門下的遊客抬頭觀望時，突然從空中掉落大量疑似現金的物品，引發遊客爭相撿拾，還有人舉著撿到的現金拍照留念。
據報導，目擊這一幕的附近商家稱，這一撒錢行為持續了幾分鐘，推測是個人行為，原因不明所以沒敢撿。有現場民眾事後聲稱自己撿到1.5萬元人民幣。
23日，大理古城保護管理局工作人員證實確有此事，事發於22日，撒錢的老人是遊客，並強調這是當事人的個人行為，而不是官方活動，他們發現情況後已協同老人家屬將其勸離。
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另據大理鎮政府工作人員介紹，經初步了解，撒錢者是一名情緒激動的老人，事發後當地警方已介入處置，老人已被家人帶走。據悉，撒錢的時間不長，暫未聽說要求撿拾者歸還。
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