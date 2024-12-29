擁近300萬粉絲　女網紅「咖啡」患大腸癌抗爭8個月離世　年僅29歲

12月26日，內地一名擁有近300萬粉絲的畫畫女網紅「咖啡」患大腸癌（直腸癌）不治離世，年僅29歲。



12月28日晚，網紅咖啡小助理發布訃告，稱「咖啡已於2024年12月26日14時45分因直腸癌不幸去世，享年29歲。在生命最後的八個月里，咖啡勇敢地與病痛抗爭，從未放棄對生活的熱愛與對藝術的執著。」

「咖啡」是一名繪畫創作網紅，在抖音平台擁有290萬粉絲，其IP地址顯示位於廣東廣州。除分享自己的繪畫創作影片外，今年5月18日，她在抖音發影片表示，自己「正式成為抗癌青年」，並開始陸續發布「抗癌日記」等相關影片。

擁有近300萬粉絲的內地女網紅「咖啡」患癌離世。

擁有近300萬粉絲的內地女網紅「咖啡」患癌離世，其在抖音發布了在生命最後的「抗癌日記」。

5月22日的影片中，「咖啡」表示自己患大腸癌（直腸癌）中晚期，治愈率很高，但過程可能會比較痛苦。雖然有網民質疑其「一點看不出來有癌症跡象」，但她於5月23日發布的影片中，「咖啡」曬出了自己臉上的皮疹，回應稱自己是因「化療靶向藥西妥昔的副作用長的皮疹」。

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其後，「咖啡」再發影片稱，其確診直腸癌6個多月後決定放棄化療。她說自己已經化療9次了，但復查結果顯示沒起作用，同時身體已經吃不消，所以選擇放棄化療。

她介紹，自己屬於基因缺陷的罕見病理，醫生說無論這輩子是什麽生活狀態，都一定會得這個病。因為患癌之前沒有特別明顯的症狀，大多時候總覺得年輕不會有什麽大問題，而忽略一些健康上的問題所以掉以輕心。她提醒大家，一定要愛護好自己的身體。

大腸癌（直腸癌）是最常見的胃腸道惡性腫瘤，多見於中老年人，近年有年輕化趨勢。早期發現是提高直腸癌療效的重要手段，但是由於人們對於直腸癌認識不足，在臨床上發現的直腸癌多數為中晚期腫瘤，治療效果差，復發率高。

對於年輕人該怎麽遠離直腸癌？江蘇省第二中醫院肛腸科主任醫師金黑鷹提醒，首先，青年人應注意少吃垃圾食物，多吃蔬菜、水果等含粗纖維豐富食物，同時要經常運動。

另外，如果經常性出現腹痛便血、大便習慣的改變等不適，除了做大便隱血的檢查之外，建議定期進行腸鏡篩查。如果有腸癌家族史的高危人群，則建議提前到30歲就開始進行腸鏡檢查。如果檢查發現有腸腺瘤，並進行了內鏡下切除，應定期進行檢查。