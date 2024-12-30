哈爾濱26歲警花酷似景甜走紅：最多時一天五六十人求合照

《北京青年報》報道，黑龍江哈爾濱中央大街一名執勤的女警吳嘉欣被眾多遊客求合照而走紅，因其長得像內地女星景甜，也被網民稱為「爾濱分甜」。



哈爾濱26歲警花酷似景甜走紅。（北京青年報）

景甜（微博@景甜）

據《北京青年報》報道，吳嘉欣是哈爾濱人，今年26歲，之前是一名小學美術老師。但她從小就覺得當警察很酷，看到招輔警的公告後就報了名，考上後於今年11月15日上崗。

哈爾濱26歲警花酷似景甜走紅。（影片截圖）

哈爾濱26歲警花酷似景甜走紅。（北京青年報）

吳嘉欣表示，上崗之後，有路過的遊客看到這邊有女交警執勤，會比較好奇，就會過來合影，有外地遊客也有本地人。「這段時間以來，一天下來最多的時候可能有四五十人找我合影，有時來個旅行團，可能會一個個配合他們合影。」

哈爾濱26歲警花酷似景甜走紅。（影片截圖）

吳嘉欣執勤的影片被放上網後，不少網民表示吳嘉欣酷似內地女星景甜，將其稱為「景甜哈爾濱分甜」，更有不少網民分享偶遇的經歷：「去中央大街看到他們了，女警個個都好看，辛苦了你們」「四川人第一次到東北穿太少，零下7度的天，跟最美佳欣合了個影凍慘了」。