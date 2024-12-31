KOL雲南旅遊被當豬仔賣5次？　網民質疑扭曲事實　官方籲勿抹黑

擁有548萬粉絲的KOL「旅途（寧夏牧颯）」（下稱牧颯）拍片稱，他在雲南旅遊時被人當成「豬仔」賣了5次，並聲稱本來2個小時的車程，他花費6個小時才從昆明安全到達大理，更表示「幸虧沒有被賣到緬甸去」，引起網民關注。



牧颯的影片引起大批網民關注，不少人對其言論提出質疑，譬如牧颯乘坐商務車和客運站的旅遊大巴，途中在祥雲等地轉車，司機也協助他買車票並搬行李，而且坐大巴從昆明到大理最快也要3個半小時，而高鐵只需2小時。部分網民認為，牧颯到雲南旅遊沒有提前做好攻略，不到客運站坐直達客車，「真的是出來旅遊的嗎？」。

另有網民認為，牧颯故意誇大、扭曲事實，將轉車說成「被轉賣」，甚至使用「豬仔」「賣到緬甸去」等說法，易導致外界對雲南產生誤解，是對雲南相關部門的「惡意抹黑」，要求其做出解釋並道歉。

寧夏牧颯拍片稱，他在雲南旅遊時被人當成「豬仔」賣了5次，並稱「幸虧沒有被賣到緬甸去」。（影片截圖）

寧夏牧颯拍片稱，他在雲南旅遊時被人當成「豬仔」賣了5次，並稱「幸虧沒有被賣到緬甸去」。（影片截圖）

寧夏牧颯拍片稱，他在雲南旅遊時被人當成「豬仔」賣了5次，並稱「幸虧沒有被賣到緬甸去」。（影片截圖）

12月27日，雲南省文化和旅遊廳通過抖音賬號發布「遊雲南，很安全！向每一位戍邊英雄致敬」，不少IP為寧夏的網民在評論區為牧颯發布的內容道歉。

12月29日，大理文旅、文山文旅官方社交媒體賬號也製作影片質疑牧颯的言論，均配發了牧颯相關影片的語音和雲南邊防官兵巡邏的畫面。大理文旅表示，「拒絕抹黑！阿理誠摯地歡迎全國各地的家人們來感受七彩雲南的魅力和風花雪月的浪漫！」文山文旅則表示，「有雲南邊防的保護，國家安全、人民安康。不過去哪旅遊都要做好攻略，才玩得盡興」。

有網民認為，作為一個擁有數百萬粉絲的網紅，牧颯應當對自己的言行負起更大的責任，不應為了吸引眼球而發表不負責任的言論。也有部分人認為，司機確實沒有向牧颯解釋需要轉車5次，且沿途上客等行為也延長路途時間，牧颯的情緒可以理解，講述體驗也是提醒廣大網民，但關於「豬仔」「賣到緬甸」的表述確實不妥。

有網民認為，牧颯所說的「轉賣」只是正常換乘車輛。（瀟湘晨報）

12月29日，牧颯拍片回應稱，昆明站的攬客大叔聲稱商務車直達大理，他花費140元上車後，卻在中途被多次轉乘，原本只是提醒大家不要坐黑車，未料引起關注。

牧颯表示，拍片時自己情緒激動，「說了不該說的話，引起網上輿論」，對此他深表歉意，也請外界不要再上升矛盾、扭曲事實，並稱自己一直配合警方調查，「等調查結果出來，會給大家一個交代」。

寧夏牧颯回應稱，原本只是提醒大家不要坐黑車，未料會引起大家關注。（影片截圖）

寧夏牧颯就事件致歉。（影片截圖）

昆明市公安局公共交通治安分局工作人員表示，此事作為執法部門無法回應。目前，相關影片已被刪除。