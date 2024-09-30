內地男大生穿高踭鞋熱舞如BLACKPINK Lisa附身　遭校方處分掀激辯

一段男大學生在學校足球場內穿著高跟鞋熱舞的影片，近日在內地社交媒體上瘋傳。



據悉，這名男大生是貴州銅仁學院國際學院學生，校方上周三（25日）已對該生做出「嚴重警告」處分。

銅仁學院國際學院對跳舞的男學生，做出「嚴重警告」處分。（圖／取自微博）

銅仁學院國際學院對跳舞的男學生，做出「嚴重警告」處分。（圖／取自微博）

場邊觀眾不住尖叫 網民形容如BLACKPINK Lisa附身 點圖放大瀏覽：

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據網易新聞及微博上消息，事件發生在貴州銅仁學院。該校一位龍姓學生23日先在自己微信朋友圈預告，當晚9點他將會有「爆炸表演」，並配上自己一張八塊肌照。

當晚，龍姓男大生果真穿著黑色連身衣、腳踩高跟鞋，現身足球場熱舞，網友形容儼然韓國女團Lisa附身。影片背景裡，一群學生在場邊觀看時還不時發出尖叫聲。

該影片隨後在微博微信上瘋狂傳播，卻引發校方不滿，隨即以「有違大學生道德行為和公序良俗」為由，對該生祭出「嚴重警告」處分。

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針對此事，網友們爭論不斷。有人說，沒誰有資格對他指手畫腳，那是他的自由，他沒有影響任何人。

但有網友反駁，不想別人指手畫腳，就別在公開場合跳這種「不男不女」的舞蹈，有人看了感覺很不舒服：

你為什麼要在公開場合讓很多人不舒服？想跳去家裡跳！

也有網友認為，支持多樣化，但多元和低俗還是有區別的。

還有網友調侃：

別人的孩子變這樣：好，支持，多元；自己孩子：打死算了！

一名博主夏語冰表示：

個人認為沒有任何問題，這就類似於一個反串表演而已，大學本身要包容，要鼓勵創新啊！

另一名博主火山詩話則說：

這起事，不得不承認，確實呈現出當代年輕人的多元化。這不能簡簡單單地用惡俗兩字來詮釋，因為這名學生跳得很用心，很用情。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】