「男神演員歌手」跨年晚會疑「咪嘴」 沒舉咪開口卻有歌聲勁尷尬
撰文：中天新聞網
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大陸男星陳哲遠於12/31日登上湖南衛視跨年晚會唱歌，與曾是女團成員的程瀟一起對唱，怎料陳哲遠竟被拍到對嘴，尷尬畫面曝光後，引起陸網熱議。
陳哲遠曾以男團Mr.BIO的身分歌手出道，後來主演甜蜜愛情陸劇《偷偷藏不住》轉型當演員。31日他登上湖南衛視跨年晚會，與大陸女歌手程瀟一起對唱〈迷迭香〉，怎料他牽著女方的手下階梯時，似乎是忘記拿起麥克風，現場有歌聲卻沒有張嘴畫面，尷尬場景曝光後，立刻引來大批陸網熱議。
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不少陸網看見陳哲遠對嘴畫面後，紛紛笑稱：
「陳哲遠今晚要失眠了」
「陳哲遠怎麼還能忘記舉話筒（麥克風）了」
「嘴巴都沒對上，還忘記拿麥，真是尷尬」
「這不是假唱，這叫墊音，墊的多了一點而已」
「我也發現了。湖南衛視跨年給演員的墊音很厲害，現場唱不唱根本聽不出差別」
不過也有網友認為：
「陳哲遠唱的挺好的，假唱也是唱啊，何必呢，女生就不是假唱嗎？現場有多少人假唱的，不要揪一個人不放！」
「高顏值的組合也是非常的養眼」
「假唱也無所謂，好聽好看好帥」
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