幼女深夜高燒　父投訴網購退熱貼保安阻自提　網民：為何不送院？

來自河北的周先生反映，1月5日與家人到廣州長隆度假區遊玩，1歲多的女兒突然發高燒39℃，心急如焚的他在網上買退熱貼，並選擇度假區旁邊的華南培訓中心東北門自提，但他在自提時遭到保安阻攔，車窗更被人用膠水貼上3張罰單。

華南培訓中心工作人員表示，此事雙方都有問題，已對涉事保安批評教育。



《華商報大風新聞》報道，周先生一家三口於1月5日到廣州長隆度假區旅遊，當晚入住長隆酒店後，其1歲9個月的女兒突然發燒至39℃。周先生介紹，當晚9時許在網上買退熱貼，因度假區拒絕外賣員入園，他選擇系統默認推薦附近最近的自提點──華南培訓中心東北門。

周先生提供的訂單顯示，1月5日21:59下單購買退熱貼，送貨地點是華南培訓中心東北門。

周先生在1月5日21:59下單購買退熱貼，送貨地點是華南培訓中心東北門。（影片截圖）

周先生表示，當時他開車到華南培訓中心東北門取貨，發現自提點位於一個大門緊鎖的園區內，保安亭內無人。等了約20分鐘，保安終於現身，周先生立即說明來意，但對方拒絕讓他取件。被保安「教育」一個小時後，才終於同意將退熱貼交給周先生。

由於外賣員不能進入長隆度假區，周先生選擇將藥送到距離度假區最近的華南培訓中心東北門自取。（華商報大風新聞）

保安阻攔周先生進入培訓中心園區取件。（華商報大風新聞）

在與保安溝通過程中，周先生的私家車玻璃更被塗上膠水，「因為我車停到他們那個門口旁邊的位置，我去拿快遞嘛，保安說是消防通道不能隨便停車，給我貼的條，但是我覺得他們就是因為我在那跟他們要快遞時間長了，故意給我貼的」。

周先生稱，A4紙打印的罰單被保安用膠水貼在前後擋風玻璃及主駕駛的玻璃窗，「他們沒說罰錢。保安說『這兒如果你要亂停的話，我們就有權貼你』，他是這麽解釋的」。不過，打印的罰單粘在車窗上難以清理。

周先生憶述，從停車到離開大概將近一個小時，他與保安溝通時，也不知道該處能否停車，「我其實就是想臨時停一下，拿完快遞就走的，僅此而已，結果我沒想到他們跟我糾結這麽久」。

華南培訓中心緊挨長隆度假區。（華商報大風新聞）

周先生稱，A4紙打印的罰單被保安用膠水貼在前後擋風玻璃及主駕駛的玻璃窗。（華商報大風新聞）

周先生表示，他們一家是第一天過來廣州旅遊，不熟悉當地情況，也沒有培訓中心及保安的電話，他只能在網上反映此事，希望培訓中心能書面道歉，並加強對保安的管理及教育，避免同樣情況再發生，「因為我孩子比較小，兩歲都不到嘛，昨天一直驚厥，到現在燒沒退」。

1月6日，華南培訓中心工作人員證實，與周先生起爭執的是該中心的保安，但事發時雙方都有問題，「訂單訂了藥，但訂單訂錯了位置。而且因為是藥，我們保安也不能隨便拿人家的。他（周先生）跟外賣小哥講錯了，外賣小哥就放錯了嘛，他可以再聯繫外賣小哥把藥拿出來呀，他可以重新下單，重新買藥也行呀，不需要在那裏磨蹭呀」。

工作人員稱已經批評涉事保安，「保安也有問題，我們也說了他了，就是可以看情況，把訂單給人家」。同時，工作人員認為保安也是盡忠職守，中心門口是消防通道，不能隨便停車。對於雙方溝通過程中保安貼罰單是否合適，工作人員則表示不清楚，需要再了解情況。

網民睇法：

根本不是退燒藥啊 就是退燒貼……而且怎麽有家長明知孩子高燒還在這理論一小時的，走都能到醫院了

孩子驚厥不馬上送醫院，還買藥還辯論3小時，這當爹的也夠心大的。

我持懷疑態度，如果孩子驚厥了，絕對會叫救護車和報警。也許高燒了但是可能沒驚厥。任何一個孩子驚厥了，父母不可能有閒工夫跟保安扯皮和等著吃藥的。

孩子病了不去醫院不吃藥，外賣買了一盒小林退熱貼，地址填的華南培訓中心東北門。到底誰有病?孩子發燒 39 度用退熱貼一點不管用。退熱貼只是讓孩子頭不這麽難受，和用毛巾沾涼水貼額頭的效果一模一樣。

嚇死，以為 39度，等喂退燒藥，美林之類，然後被保安拖了那麽久，後來看訂單，是退熱貼，這個貼，還真不能稱為退燒藥吧

感覺家長問題更大吧(孩子高燒驚厥第一時間該去醫院急診啊。保安攔你也是負責任，你第一時間配合提供身份信息核對就一分鐘的事，為什麽會拖那麽長時間。拖了那麽長時間幸虧孩子沒事啊，不然家長後悔一輩子。

拿著雞毛當令箭的完美詮釋!不過話說這家長也是心有點大，孩子39度怎麽還只是用退熱貼，超過38.5就該用退燒藥了啊!

燒到 39°C不送醫院?長隆裏面有醫務室的，就算醫務室下班了，那為啥不送醫院?

