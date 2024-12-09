南京女花70萬入港大1年遭退學　母指中介偽造美高中學歷和IB成績

香港多所大學本年爆出假學歷風波，陸逐查核學生入學資格。內媒《荔枝新聞》8日報道，南京的李女士花70萬（人民幣，下同）早前通過中介機構幫女兒申請上了香港大學，然而女兒在港大上學了1年多，突然接到校方通知，稱她因為偽造入學資料而被退學。李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的學歷和IB成績。



涉事的中介機構。（影片截圖）

南京的李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的身份和IB成績。（影片截圖）

報道指，李女士在2022年初透過涉事的中介機構南京索沃企業管理有限公司幫女兒報讀香港大學，2022年12月收到女兒被香港大學的文學士課程錄取的消息，李女士向中介機構共付款70萬。

2023年9月，李女士的女兒如願進入香港大學入讀，然而到今年10月份的時候，女兒突然接到港大的通知，指她在申請文學士課程時提供了偽造的IB成績單，女兒遭到退學。

南京的李女士指控中介機構為女兒報讀港大時擅自偽造美國高中的身份和IB成績。（影片截圖）

到今年10月份的時候，李女士的女兒突然接到港大的通知，指她在申請文學士課程時提供了偽造的IB成績單，女兒遭到退學。圖中的文字經過中文翻譯。（影片截圖）

李女士指，女兒在國內高中上學，但中介機構私下為女兒偽造美國高中的身份和IB成績。如果女兒不符合香港大學的入學條件，機構應該提前告訴她，而不應該私下偽造資料。

李女士表示，女兒當時的內地高考文科成績本可上「211院校」（內地100所重點高校），如今被退學，帶來了沉痛的打擊。事後中介機構立即將70萬全額退還，但李女士並不認可，要求中介機構賠償200萬。而對方認為賠償金額過高，無法協商。

涉事的中介機構。（影片截圖）

女兒稱要「到尼姑庵去當尼姑」

李女士形容，女兒被退學，給家人和女兒都帶來了沉痛的打擊和巨大的精神壓力，女兒更稱要「到尼姑庵去當尼姑」，兩人抱頭痛哭。

江蘇天熙律師事務所律師倪韶鳳表示，李女士作為消費者，如果因商家隱瞞、虛構事實導致產生損失，可主張購買該服務金額3倍以內的賠償。

目前，李女士已報警，並向屬地市場監督管理局反映。執法人員已對此事展開調查。