齊過肥年！江西企業派千五萬花紅　鈔票堆成山「狀元」獨領53萬

春節將至，江西省南昌市一家公司為員工發放年終獎金，滿滿一桌現鈔堆成小山，引發關注，其中領最多的員工抱走逾人民幣53萬元，令人羨慕。



叠成小山的獎金，令人羨慕：（按圖了解）



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《極目新聞》報道，這家公司名為江西省綠能農業發展公司，該公司稱，這筆獎金不僅是年終獎，也是為激勵「種田高手」發放的獎金。自2009年以來，該公司已連續14年發放該獎金，多年來發出去的金額總計約人民幣7千萬元。

而於1月9日發放獎金當天，大量現鈔堆成一座小山，引人側目，金額約人民幣1千5百萬元，至於抱走最多獎金的是「種糧狀元」劉守量，他獨得約人民幣53萬元獎金，令人羨慕，成為全場焦點。

報導指出，57歲的劉守量管理1千2百80畝農田，他表示，14年前加入綠能公司，第一年並未盈利，但透過公司技術培訓，第二年就開始獲利，這次奪冠是他第3度拿下第一名，他表示，今年雖然氣候對產量有影響，但他旗下管理的農家，每戶每年平均有人民幣18萬元（約港幣19萬元）純收入，加上基本工資，每年收入超過人民幣20萬元（約港幣13萬元），「比外出打工划算，還能兼顧家庭。」

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