北京｢神顏少女｣成藝考狀元震驚網民 考官不信是素顏5度下令卸妝
撰文：中天新聞網
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北京市藝術類統考近日發榜，1名美女憑藉超高顏值成功拿下播音統考狀元。據稱，她在參加藝考期間被質疑不是素顏，5度遭卸妝，相關新聞登上微博熱搜後引發網友熱議。
據內媒《大象新聞》報道，這名胡姓女生在7日受訪時自稱考試期間遭卸妝5次：
使勁抹我臉，讓我全部都擦掉，讓我閉上眼睛，還拽我睫毛。
她解釋自己沒有化妝，但對方表示因為她太過漂亮，其他人肯定也不會相信她是素顏參加考試。
素顏震驚全網 網友：我P圖都不敢這麼P（點圖放大看更多胡馨怡的照片）：
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胡女稱，考試結束後，她還被內地著名的新聞人搖籃「中國傳媒大學」的師姐贈送了校徽，後者表示希望明年入學時可以見到她。
據微信公眾號「藝考成名」8日爆料，這名胡姓女生畢業於北京海淀外國語實驗學校，身高172厘米，體重45公斤，擅長鋼琴、小提琴、長笛和中國舞。她希望透過語言與世界對話，講好每一個聲音背後的故事，因此立志成為新聞主播並參加藝考。
網傳影片顯示，胡女在作品朗讀、新聞播報和話題評述3門考試科目中分別獲得了92、91和91的高分，以274分獲得今年北京市播音統考的第一名。
點圖放大看看胡馨怡的有趣受訪片段：
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這一新聞登上新聞熱搜後，引來不少內地網友熱議，有人認為她的精緻小臉酷似女星迪麗熱巴，感歎：
「確實漂亮」
「老天爺賞飯吃」
不過也有人揶揄：
「好看但沒有辨識度，感覺就是網紅臉。」
「還沒當明星呢，就先炒作。」
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