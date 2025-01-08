全球陰莖尺寸最新排名公布　兩岸三地大陸稱冠　香港力壓新加坡

線上資料庫Data Pandas公布全球男性陰莖尺寸排行，蘇丹、剛果、厄瓜多爾3國以17.5厘米以上佔據前3名，台灣以12.5厘米排名第117，勝過香港、新加坡及韓國等地，略低於13.91厘米的全球平均值，墊底的則是泰國的9.43厘米。



根據《每日郵報》，Data Pandas是一間健康、犯罪、教育、人口統計與經濟線上資料庫，這份全球142國陰莖尺寸排行基於一份2014年發表於英國泌尿期刊BJU International（BJUI）的性醫學報告，針對世界各地既有研究進行全面回顧。

全球陰莖尺寸最新排名 泰男勃起後平均9.43厘米最短 香港排這裡（01製圖）

香港以0.03厘米勝新加坡 點圖放大了解更多：

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排行榜顯示，非洲國家蘇丹以17.95厘米高居全球之冠，民主剛果以17.93厘米緊追在後，排名第3的厄瓜多爾也有17.59厘米，第4到10名依序為剛果共和國、加納、尼日利亞、委內瑞拉、黎巴嫩、哥倫比亞及喀麥隆。

而平均陰莖尺寸最小的10個地區都在亞洲，墊底的泰國為9.43厘米，接著是朝鮮的9.6厘米及柬埔寨的9.84厘米，倒數第4至10名為尼泊爾、緬甸、老撾、越南、斯里蘭卡、韓國及菲律賓。

台灣以12.5厘米排在第117名，輸給美國的14.15厘米、中國大陸的12.9厘米、日本的12.6厘米，但贏過印尼的11.67厘米、香港的11.19厘米、新加坡的11.16厘米等。

除勃起長度以外，男性在意的還有陰莖周長和體積。Data Pandas分析指出，陰莖周長排名前5的除了厄瓜多爾皆為歐洲國家，法國最粗，接著依序為荷蘭、厄瓜多爾、比利時及丹麥；至於體積排名由厄瓜多爾居冠，平均為252.8立方厘米，蘇丹和民主剛果則分別為244.4立方厘米及243立方厘米。

值得注意的是，近幾十年來男性平均陰莖尺寸似乎有增長趨勢。2023年發表的一項研究分析1942年至2021年間的75項研究數據，發現勃起陰莖尺寸在29年間增加24%，推測原因與男孩提早進入青春期有關。

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