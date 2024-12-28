趙露思緊急送醫坐輪椅相曝光　內媒稱罹嚴重抑鬱症　爸爸發聲了

內地女星趙露思人氣一直都很高，近期工作不斷的她正在拍攝新戲，但卻因為身體不舒服緊急送醫，網路上謠言四起，更是有就醫當下坐輪椅的影片曝光，引發粉絲擔憂。



內地女星趙露思（IG@rooosyzh09）

趙露思因身體不舒服緊急送醫，網路上謠言四起，更是有就醫當下坐輪椅的影片曝光（百度@八圈李元芳）

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內地娛樂博主八圈李元芳：

「有知情人士給本帳號，傳來了當天趙露思前往醫院，就診時的影片跟照片。」



內地女星趙露思從保母車上下來，明顯整個人都沒力氣，腿也在發抖，被人拍到疑似在這個月中緊急送醫。

內地娛樂博主八圈李元芳：

「身體幾乎蜷縮成一團，身邊的助理用一條圍巾，把她全身蓋住，然後推進醫院。」



狀態看起來相當嚴重，甚至還有她憔悴坐在輪椅上，鼻子插管的照片，影片一爆出震驚娛樂圈，前陣子才剛官宣要進到新劇組拍戲，跟內地演員彭冠英一起搭檔，不少粉絲前往探班拍照，有知情人士透露，趙露思疑似罹患神經系統的疾病，但也有娛樂博主爆料稱她得了抑鬱症。

內地娛樂博主劉大錘：

「現在趙露思的問題其實是已經很嚴重，很嚴重的憂鬱症，(進了這個劇組)，(覺得就是不公平的待遇)。」



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直指新劇組對趙露思不好導致患病，不過趙露思的公司微博出面闢謠，只表示，

「趙露思18日突發身體不適，暫停後續所有工作」



也有粉絲表示趙露思的爸爸，疑似有在粉絲團跟大家報平安，但是露思的微博卻封鎖關閉，一張張輪椅照和網路各種揣測，讓粉絲更擔心偶像的健康是否因為工作亮起紅燈。

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