上海獨居老人猝死留430萬與房屋　堂弟夫婦要求分財產　法院咁判

內媒《新聞晨報》報道，上海一名孤寡老人在家中猝死，沒立遺囑、也沒有繼承人，其堂弟夫婦將民政局告上法庭，要求分得老人的全部遺產。法院判定夫婦分得130萬元（人民幣，下同）；房屋以及300萬元存款均被認定為無主財產，將在公示後收歸國有。



近日，一條題為「上海老人離世430萬和1套房無人繼承」的話題衝上微博熱搜，內媒引述《上海法治報》指，3年前的夏天，上海一名獨居老人葛老伯在家中猝死，由於葛老沒有繼承人，也沒有設立遺囑，當地民政局被法院指定為葛老伯的遺產管理人。

上海獨居老人猝死留430萬與1套房屋無人繼承。（新聞晨報）

葛老去世不久後，其堂弟夫婦將民政局告上法庭，該夫婦認為自己對老人撫養較多，要求分得葛老的全部遺產。法官助理根據在案證據，結合兩原告對於老人的扶養時間、扶養程度等在案事實，酌情判定兩原告分得當時查明的遺產中除房屋之外的全部遺產總計約130萬元。

其後，堂弟夫婦發現葛老還有一筆300萬元存款，再起起訴要求分到這部份財產。該案承辦法官則指，因為二人分得的遺產數額與照顧程度相適應，所以最終駁回二人再次繼承這筆遺產的請求。

兩起案件先後判決生效後，民政局將房屋與300萬元存款向法院提出申請，認定為無主財產，法官稱：「目前，涉房屋的認領公告公示期已滿一年無人認領，本院近日作出終審判決，認定其為無主財產，經拍賣、變賣後所得收歸國家所有，涉及300萬元存款的這部分財產現仍在公示期。」

網民評論：

「給國家沒問題 請公開使用的明細 不要被貪官污吏拿去了。」

「如果生前民政部門可以接手管五保戶，而不僅僅生後做為無主繼承管理部門，會更得人心。」

「公示一年無人認領，所謂的照顧，一年了都不知道他死了」

「未來的獨居老人會越來越普遍，望有關部門能妥善處理此類問題」

「所以無論掙多掙少，用掉的才是你的掙的錢，否則只是你在無償保管而已」

