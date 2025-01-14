又有中國醜建築？湖南桃江｢最筍地標｣完工　被讚比深圳｢春筍｣好看

要說中國的具象建築，從早年火出圈的福祿壽大樓、五糧液大樓、廣州融創大棉被、手機大樓到近兩年的重慶飛天等，絕對是每年的「中國最醜建築」榜單的常駐嘉賓。



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隨著美感的提高，近些年具象建築越來越少，但沒想到，就在最近，具象建築又新添了一名大將！它就是湖南桃江縣的新地標「天下第一筍」！

湖南桃江縣新地標「天下第一筍」（搜狐網）

湖南桃江縣新地標「天下第一筍」（搜狐網）

湖南桃江縣新地標「天下第一筍」（搜狐網）

湖南桃江縣新地標「天下第一筍」（搜狐網）

整棟建築的設計靈感，來自春天的竹筍。因為桃江縣是有名的「竹鄉」，盛產竹子，而春筍有寓意著當地的經濟發展能節攀升，不斷向上發展。

設計師表示，「天下第一筍」就是向桃江縣的竹文化致敬，是當地文化在現代建築中的延續。

整個筍狀建築，高57米，由6片筍葉構成。登上塔頂，可以俯瞰整個桃江縣的山水美景，除此之外，它還觀景、森林防火、通訊等重要功能於一體。

對於這個新添的具象建築，有網友意外給予好評，說感覺整個建築和當地的風景融為一體，還挺好看的！

網民留言（微博截圖）

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甚至有網友表示，比深圳的筍更好看。

網民留言（微博截圖）

還有網友真心實意提建議，認為入口建成下沉式會更好，不破壞景觀。

網民留言（微博截圖）

但也有網友表示，具象建築就是最低端的模仿。

網民留言（微博截圖）

日站君覺得這個網友說得對：

網民留言（微博截圖）

不知道你怎麼看湖南新​​增的這個具象建築呢？你覺得它「筍」不「筍」？

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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