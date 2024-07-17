莎賓娜嫁富商3年顏值崩壞？12頭身美少女疑整容失敗新照嚇驚粉絲
撰文：TVBS新聞網
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27歲哈薩克女子排球員莎賓娜（Sabina Altynbekova）擁有「世界第一排球美少女」的美稱，不過近年持續有「進廠維修」（整容）的傳言。
如今莎賓娜在IG帳號公開一張將齊瀏海撥開、旁分的影片，驚人轉變讓粉絲一時認不出。
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莎賓娜有着182厘米的高挑身材，加上120厘米的長腿，被喻為十二頭身美少女，在2014年曾赴台灣比賽，成為話題人物，之後加入日本企業球隊GSS陽光隊。
不過近年來她傳出整形失敗，五官變得不同，嘴唇也變厚，在日本被批是「女神崩壞」。
點圖放大看看莎賓娜的近照：
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莎賓娜不堪打擊，半年後就與日本球隊解約，回到哈薩克與當地富商結婚3年多，育有一女，她也經常在IG分享與富商老公遊山玩水的照片。
不過近日莎賓娜在IG貼出穿着小洋裝，將齊瀏海撥開、旁分露出額頭的影片，顯得相當貴氣有成熟女人味。
但卻被網友留言批「塑膠感太重」，少了當時的甜美清純感，甚至有不少網友一時認不出，大呼：「你是誰？」
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