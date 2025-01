霸王茶姬發文稱Lunar New Year惹議　被質疑「去中國化」緊急致歉

内地茶飲品牌霸王茶姬,近日在IG 、FB等社交平台發文使用「Lunar New Year」指代農曆新年,引發爭議。周五(1月24日),霸王茶姬在微信公眾號發布名為《全球同慶首個非遺春節,HAPPY CHINESE NEW YEAR!》的文章,並就此前使用的不當翻譯致歉。



霸王茶姬致歉。(網上圖片)

霸王茶姬稱,「全球華人慶祝春節的心情是一樣的,現在CHAGEE的全球媒介團隊由來自十多個國家的夥伴共同組成,很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對春節的翻譯使用更一致的說法,我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通,確保表達內容的準確性。」

霸王茶姬續稱,霸王茶姬作為從世界茶葉故鄉中國雲南走出的品牌,從未忘記來自哪裏、為何而出發。「我們深知在這條路上有太多需要學習和補習的功課,感謝茶友們對我們的監督、批評和建議,幫助我們更好的成長。再次感謝大家的提醒和指正,在這裏,提前祝大家新春快樂,Happy Chinese New Year!」

近年來,對於農曆新年對應的英文翻譯,頻頻引發爭議。爭議的矛盾點主要在於,是否應該使用Chinese,有人認為,中國的「春節」只能稱為Chinese New Year,不能叫Lunar New Year,使用Lunar New Year,有「否定中國、去中國化」的嫌疑,所以必須加以警惕。

霸王茶姬後更正為「Happy Chinese New Year!」(網上圖片)

據《封面新聞》報道,上海天文館網絡科普部部長、上海市天文學會副理事長施韡認為,「Lunar New Year」和「Chinese New Year」之爭,涉及的是一個科學問題。「從曆法的角度來講,Lunar new year是不準確的,這是一個科學問題。我們現在所使用的農歷屬於陰陽合歷,中國從古至今所使用的主流曆法都是陰陽合歷。從夏曆開始,還有一些比較知名的曆法,如顓頊歷、授時歷等,都是陰陽合歷。

而英文Lunar的意思是「月亮的」,所以說Lunar New Year只能代表「陰曆」,不能完整地表達「陰陽合歷」的概念。

2025年是申遺成功後的首個農曆新年。2024年12月4日,中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在巴拉圭亞松森舉行的聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審,列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。