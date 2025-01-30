安徽母子睇戲強霸座毆戲院職員　遭全場大喊出去　觀眾被逼退票

據《中國藍新聞》報道，1月29日，一名男子與母親去看電影《唐探1900》，嫌棄原本買的位置視線不好，強佔別人的位置後不願讓座。場內其餘觀眾大喊「出去」，後來涉事母子被警察帶走，三百餘名觀眾也被退票後重新安排場次。



霸座母子遭全場大喊出去。（影片截圖）

霸座母子遭警察帶走。（影片截圖）

網傳影片顯示，戲院內一男子情緒激動稱「我就坐，你管我怎麼着？！」，旁邊一女子反駁道「那你多孝順呀，大孝子」，戲院內可見有不少觀眾在圍觀涉事母子並大喊「出去」，疑有民警試圖帶走二人。報道指，母子二人因嫌視線不好，強行霸佔後排的位置引發爭吵。

有不少觀眾在圍觀二人。（影片截圖）

疑似母子二人遭警方帶走。（九派新聞）

據在場觀眾透露，戲院給予了退票補償以及另外補一場電影，且涉事母子已經被警察帶走。

《九派新聞》報道，1月30日，涉事戲院職員介紹，涉事母子因座位位於側面，嫌棄視線不好，霸佔中間座位後發生口角。目前警方已處理，票錢全部退還給顧客。

該名職員還表示，涉事母子一直不聽勸解，「他們兩個根本不聽我們說的話，而且還打了我們工作人員幾拳。」

網民評論：

「拘留，千萬不能放過。」

「這真是擾亂公共秩序。」

「蠻好的，第一次看到這麼多人團結在一起對抗無賴。」

「太沒道德了，都什麼年代了，還有強行佔座位的。」

