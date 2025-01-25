杭州男聚餐飲500ml白酒隔天吐血不止　嘔掉「全身一半血」險死

再過幾天就過年了，暢飲得注意！中國浙江杭州一名男子日前聚餐喝了近500毫升白酒下肚，隔天早上吐血不止，家人見狀緊急將他送醫，醫師診斷是飲酒過量導致消化道大出血，幾乎嘔掉「全身一半血」差點沒命。



據《杭州日報》報導，35歲的顧先生平日裡就酷愛飲酒，逢年過節更是酒不離手。隨著春節的臨近，他也開始頻繁參加各類聚會，幾乎每天喝酒，而且喝的酒比起之前大幅增加。

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日前一晚聚餐豪飲快500毫升白酒，到第二天早上，顧先生突然出現嘔血症狀，短短3個小時內嘔血達6次，緊急送往市一醫院城北院區急診室。醫師迅速接診，只見顧先生面色蒼白，神情痛苦，吐血不止，隨即聯繫消化科會診，溝通後決定立刻氣管插管，以維持呼吸道通暢，防止嘔吐物誤吸入氣管引發窒息。

隨後，消化內科楊晶副主任醫師安排急診內鏡檢查。內鏡下，食道的狀況觸目驚心：食道靜脈顯露，食道黏膜自賁門撕裂至食道中段，更糟糕的是，撕裂處恰好有一血管，血管破口正不斷噴湧鮮血，據初步估計，顧先生此次出血量高達1000-2000毫升，將近成年人整體血量的一半。

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目前，顧先生已經從ICU轉出到普通病房，轉危為安。楊晶表示，飲酒後消化道出血是一種嚴重急症，主要是因為喝了很多酒後，酒精會刺激胃黏膜，導致胃黏膜充血、水腫，甚至糜爛、出血，「飲酒量過大時，胃內壓力急劇升高，胃內容物強力衝擊賁門，可造成賁門撕裂，引發大量出血」。

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醫師提醒，年會聚餐時應控制飲酒量，避免空腹飲酒，成年男性每次攝入酒精量不超過25克，約等於啤酒750毫升、葡萄酒250毫升或白酒75毫升；成年女性受到雌激素影響，得少喝一點，每次攝入酒精量不超過15克，約等於啤酒450毫升、葡萄酒150毫升或白酒50毫升。

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