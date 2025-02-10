司機急尿高速公路落車離奇失蹤　警10小時後橋下尋回：滿臉血骨折

來自四川的卿先生與妻女在過年後開車回江蘇上班，途中在陜西一高速公路遇上塞車，卿先生便趁機下車「方便」，惟直至道路恢復暢通，妻子仍遲遲未等到丈夫歸來，心有不安的她立即報警求助。

經過徹夜搜索，民警最終在落差30多米的高速公路橋下發現滿臉是血的卿先生，他多處骨折，幸無生命危險，目前仍在醫院接受治療。



《紅星新聞》報道，2月4日凌晨3時許，卿先生與妻女開車途經陜西紫陽縣境內一處高速路橋時遇上塞車。其妻吳女士憶述，當時塞車嚴重，其他司機也熄火停在路上等待，丈夫便欲在路邊如廁，並讓她坐在司機位，以便道路暢通後可以往前慢駛。

由於手機正在導航，卿先生沒有取走便下車，大概20分鐘後，道路擁堵狀況有所緩解，車輛陸續緩慢行駛。由於後車一直響咹催促，吳女士只好開車緩慢前行。由於丈夫遲遲未歸，吳女士遂報警求助，但因天色昏暗，她未能說清丈夫下車的具體位置，民警和路政人員先後派人沿高速公路尋人未果。

民警在高速公路橋下發現卿先生。（紅星新聞）

安康市紫陽縣公安局向陽派出所所長楊關順介紹，接報後立即通知事發高速路段附近的多個派出所出動尋人，由於事發凌晨，且吳女士不清潔丈夫下車的具體位置，警方只能在高速路及高速路下的空曠區域上尋找。

天亮後，民警驅車帶吳女士重新上高速公路，沿著芭蕉隧道向紫陽縣縣城高速出口路段緩慢行駛查看地形，幸她最終記起丈夫可能是在賈坪隧道附近下車後失蹤。

楊關順介紹，警方研判卿先生有可能墮橋跌落河道，也有可能掉在高速路橋下河流兩邊的樹林。現場警員立即兵分多路，一方面聯繫船隻在褚河流域賈坪段的河道內搜尋，另一方面從賈坪隧道出口下方的荊棘灌木叢中向縣城高速路方向開展地毯式搜索。當日下午1時許，警方終在包茂高速紫陽縣向陽鎮止鳳村路段高速路橋下的基坑內發現卿先生。

消防及救護到場將卿先生帶離事發地。（紅星新聞）

消防及救護到場將卿先生帶離事發地。（紅星新聞）

楊關順介紹，事發高速路橋的高度落差有30多米，高速路橋外是211省道，但兩條道路之間有2米多寬的空隙，卿先生可能是翻出高速護欄後，踩到211省道臨崖一側，結果滑倒滾到高速路橋下，「他當時手在動，還有意識，但身上有骨折的情況，我們也不敢隨意動，避免二次傷害」。

2月8日，吳女士透露，丈夫主要是手臂和腿部骨折，頭部無傷，已無生命危險，目前還在等待手術。對於當日具體的事發經過，考慮到丈夫目前身體狀況，她也沒有追問，「只要活著就好，不然我真不知道該怎麽辦啊」。