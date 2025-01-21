趙露思神隱20天首露面！氣色極佳已能重新站立走路　本周將復工

內地女星趙露思於去年12月健康亮紅燈停工，後證實罹患解離、焦慮症、失語症，本以為休養期遙遙無期，但日前宣布將於本周復工。



她在控訴公司長期欺凌後，事隔20天首度露面，已經能自己站起來走路，看起來氣色極佳。

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趙露思因抑鬱症復發暴瘦至僅36.9公斤，並一度失語，需要坐輪椅送醫治療，進行復健重新練習走路及使用餐具，她21日再度更新動態，公開自己休息20天的最新近照，透露正逐漸恢復中，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步，和寵物開心玩樂，據悉，她這段期間回到老家安心休養。

趙露思公開最新近照，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步。（微博@趙露思）

趙露思公開最新近照，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步。（微博@趙露思）

趙露思公開最新近照，不僅露出笑容，還可以自己走到戶外散步。（微博@趙露思）

趙露思計劃於本周六（25日）現身成都參加飲品活動，將是病倒後的首次公開亮相，但也有粉絲擔心她的身體狀況是否能夠負荷。對於趙露思的復工，湖南第二人民醫院身心醫學科的副主任曹慧表示，對於有軀體化症狀的抑鬱症患者，通常會經歷急性期、持續期和維持期三個階段。

如果患者能夠有效調節自己的情緒，並且對未來的工作和生活保持良好的心理狀態，那麼大多數情況下他們會順利恢復並回到正常的生活模式。若狀態未如預期，則應該及時調整治療方案，適當增加休息時間，而不應該勉強。

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