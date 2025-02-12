過年期間瘋狂熬夜煲劇、打機　男子瞳孔變成不規則「花瓣狀」！

湖北武漢一名27歲男子，農曆新年期間連續熬夜「狂歡」後，瞳孔變成不規則的「花瓣狀」，他緊急就醫後確診急性虹膜睫狀體炎，醫生稱若治療不及時或有失明風險。



據《極目新聞》報道，27歲張姓男子過年前連續幾周持續加班，假期一到，他就開啟「報復性晝夜狂歡模式」，不但通宵煲劇，還狂玩手機遊戲，七天睡眠時間不足35小時，平均每天睡眠時數不到5小時。

張男在持續5天上述作息後，出現視物模糊、眼睛發紅並伴有強烈的疼痛感等症狀，於是緊急到就醫。經檢查發現，張男的視力已跌至0.4，瞳孔呈「花瓣狀」，被確診為急性虹膜睫狀體炎。

張男瞳孔變成不規則的「花瓣狀」。（極目新聞）

醫生介紹，這是一種因自身免疫系統異常反應而引起的眼部炎症，若治療不及時可能會繼發青光眼、併發性白內障以及眼球萎縮等嚴重併發症而失明。

醫生推斷，農曆新年假期期間熬夜、日夜顛倒的不良作息習慣，可能是導致張男身體免疫力下降，增加患虹膜睫狀體炎的風險的原因。經過對症的藥物治療，張男的眼部症狀2天後得到了顯著改善。

醫生提醒，感冒、寒冷、勞累、焦慮等因素都可能誘發虹膜睫狀體炎，在日常生活中要保持良好的作息習慣，避免過度熬夜和日夜顛倒。出現視物模糊、眼紅、眼痛等異常症狀，應及時就醫檢查。同時，也要避免長時間盯着電腦或手機，以減少眼部疲勞和損傷。