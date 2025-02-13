女教師張家界登山墜崖亡　山中仍積雪　無人機深入200米懸崖搜救

2月11日，一名女教師在張家界七星山登山徒步時墜崖，救援人員在懸崖下找到女教師時，她已無生命體征，不幸遇難。



據新京報報道，2月11日，湖南張家界一名登山徒步者在湖南張家界七星山墜崖。

內地一名女教師在登張家界七星山時墜崖亡。

知情人介紹，墜崖者為一名女性教師，事發懸崖有200多米深，救援人員得知墜崖地點後，通過無人機找到女教師，搜救人員用繩子滑下懸崖找到女教師時，她已無生命體征。

當地官方部門表示，正在組織人員將遇難者遺體從崖底運出。

張家界七星山位於張家界市永定區大坪鎮，地形複雜、地貌多樣，最高海拔達到1528米。七星山山頂為巨型丘陵台地，山頂平均氣溫約9℃。雖然險峻，但仍吸引不少登山者前來挑戰。

2017年，就有2名探險者在七星山進行戶外探險時，因繩索斷裂失足墜崖被困。由於山路泥濘、荊棘密佈，且另一側為懸崖，導致救援十分困難。好在二人被發現時仍意識清醒，最終經過緊急包扎後獲救。