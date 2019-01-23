出現兒童服用無限極產品短片　抖音：已列為嚴控對象

內地「直銷之王」無限極（中國）有限公司（下簡稱「無限極」），早前因「產品被指疑致女童心肌損傷」陷入輿論漩渦，已被內地電商平台移除相關產品。 近日，有媒體發現，抖音平台上存在數十條兒童、嬰幼兒服用無限極口服液的短片。抖音則回應稱，目前已將無極限相關內容列為嚴控對象。

短片發布者疑為無限極銷售人員

據澎湃新聞23日報道稱，在抖音平台以「無限極增健口服液」搜索，發現數十位用戶上傳服用該口服液的短片。在短片中，有疑似家長的人員同時給兒童服用四支無限極相關口服液產品，並配文稱，「昨晚到現在一盒增健下肚了」、「不打針不吃藥！就喝增健」。而這款名為「增健」的無限極口服液，其產品標明用量為每次一支，每日2-3次。

此外，還有疑似家長給兒童喝「無限極常欣衛口服液」的視頻，配文為「邊推拿邊喝增健，常欣衛健脾和胃，提高免疫力」。但資料顯示，該款「無限極常欣衛口服液」標明不適宜少年兒童食用。

報道稱，視頻發布者疑為無限極產品的銷售人員，他們曾上傳過其他無限極產品的宣傳視頻以及在門店中搬運產品的視頻。 而這些視頻的發布時間為2018年初到2019年初。

抖音上有兒童服用無限極產品「常欣衛口服液」，被拍成短片發布。（資料圖片）

抖音：將無極限內容列為嚴控對象

對此，抖音方面回應稱，平台一直對此類內容進行打壓，此類內容都沒有推薦。目前已經收到舉報，將無極限相關內容列為嚴控對象。

據介紹，根據《廣告法》第四十條規定，在針對未成年人的大眾傳播媒介上不得發布醫療、藥品、保健食品、醫療器械、化妝品、酒類、美容廣告。因此，有內地律師認為，如果短片是經銷商安排家長拍攝傳播（包括經銷商即是家長）均違反《廣告法》規定；如果屬於家長個人行為，給孩子服用不適宜少年兒童食用的保健品，家長是監護失職。抖音存在大量兒童用戶，播放此類短片是違背善良風俗，建議抖音平台移除相關短片。

此前，有媒體報道陝西商洛市市民田淑平的3歲女兒感染幽門螺旋桿菌後，在當地一名無限極「指導老師」樊樂推薦下，每日大量服用無限極多種產品，出現眼睛出血，身上出汗增多、頭髮枯黃等症狀。後被多家醫院診斷為心肌損害、低血糖等病症。

據悉，目前陝西西安市工商局已經責成相關部門對涉事的無限極陝西分公司及經銷商樊樂是否涉嫌虛假宣傳立案調查。

（綜合報道）