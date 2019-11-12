林俊傑咖啡店上海開業　粉絲通宵排隊14小時　黃牛黨每杯加價50元

繼周杰倫MV捧紅的奶茶店「麥吉machi machi」月前在上海落地後，林俊傑的咖啡店「Miracle coffee」周一（11日）也在同一城市開張。受明星效應影響，「Miracle coffee」近日也吸引了大批粉絲前來朝聖，甚至有人通宵排隊等候店舖開門。

歌手林俊傑的咖啡店Miracle coffee日前在上海開業。（Facebook）

綜合內媒報道， Miracle coffee不只賣咖啡，一樓其實是潮牌店，喝咖啡要到二樓，店內的咖啡價格都在20元到40元（人民幣．下同）不等； T-shirt售價399元起跳，還有手環、飾物、杯子等。

周二（12日）上午9時50分，距離該咖啡店開業還差10分鐘，排隊的顧客已經從店門口拐進了一旁的弄堂（小巷）。一位在店外排隊的女生稱，她和男朋友都是林俊傑的「真愛粉」，因此昨晚7點半就已經在這裏排隊，排了14個小時。晚飯都是靠外賣解決。

新店人潮洶湧，也吸引「黃牛」發「代購財」，服裝加100元、飲品加50元。現場有「黃牛黨」表示，咖啡店的店員上午 9時曾發放「排隊憑證」，需要這張憑證才能入場購買，目前能看到的大多是昨晚開始的「夜排隊伍」。他並透露，昨晚店內的部分商品比如帽子、包就已經賣斷貨了，店家還沒來得及補貨，估計這樣的情況再持續兩天，「整個店就要賣空」。

不過，現場也有理性的粉絲呼籲大家不要找黃牛代購，並指他們哄抬價格破壞了市場秩序。

據此前報道，周杰倫力薦的奶茶店在上海開業後，也大批有市民為了收穫周董「同款奶茶」，在開業前一晚已在店外排隊等候，現場更有黃牛叫價300元一杯。

（澎湃新聞）