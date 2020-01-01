【自稱政府領導】攜幼童醫院求診欲打尖　陝西男子被拒後毆打護士

近日在陝西西安長安醫院，一名陳姓男子帶著2歲的兒子到求診看病時試圖插隊，被拒後懷恨在心，竟然當眾重擊一名女護士的胸部，致對方暈厥受傷。期間這名打人男子還一直自稱是市政府的領導。目前警方已對此事進行調查。

陝西去年5月出台新規，醫護人員帶熟人插隊屬「腐敗行為」，違者或會被解僱。（示意圖／視覺中國）

據內媒報道，事發在2019年12月29日，陳男的兒子在醫院被診斷為急性上呼吸道感、心肌損害，首診醫生給予輸液治療，並醫囑進行皮膚試驗。護士郝女士接到患兒家長的病歷和醫囑單，讓陳男一家去藥房取完藥後，治療室護士為其配置皮試液，期間陳男不停督促並要求插隊，但遭到郝護士拒絕。

隨後，輪到郝護士為陳男兒子紮針做皮試時，男童哭了，陳男隨即質疑對方用力太大。雖然郝護士嘗試解釋，但陳男一家未有理會，直接推搡和辱駡對方，陳男還對郝護士的胸口重擊一拳。據郝護士憶述，陳男當時就說他是報復，「他媳婦拉著我不放手，他衝著我的胸口就是一記重拳。期間還說自己是市政府的領導，能把醫院咋了咋了的。」

被拳擊後，郝護士直接倒地，並出現出現頭暈、胸悶、氣短症狀，隨即被醫院保安扶進保安室，並被送往搶救室搶救。事發後，醫院科室負責人、保衛科人員到位後對陳男勸說，但其仍然不依不撓對郝護士繼續進行辱駡並恐嚇，醫院遂報警。民警趕到後，陳男一家還對保安和科室副主任大聲辱駡、推搡。

郝女士說，他們在事後了解到，陳男可能就是某一級政府的工作人員，希望紀檢部門能介入調查。

（華商報）