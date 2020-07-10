騰訊老乾媽案｜雙方握手言和　騰訊：已撤回訴訟並向對方當面道歉

內地辣椒醬品牌「老乾媽」與騰訊公司的「廣告費糾紛案」峰迴路轉，雙方最終握手言和。 7月10日，騰訊在其官方微博發布與老乾媽方面的聯合聲明稱，雙方進行深入溝通後已厘清誤解，騰訊向法院申請撤回財產保全申請及本案訴訟，並向老乾媽方面當面致歉。

騰訊在6月底稱，辣椒醬品牌「老乾媽」在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊請求查封並凍結老乾媽公司名下價值約1624萬元（人民幣，下同）的財產。不過，老乾媽隨後回應稱其從未與騰訊公司進行過任何商業合作。

▼手遊《QQ飛車》的宣傳品出現老乾媽品牌：

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內媒此前報道，騰訊與老乾媽的交集或在於騰訊旗下手機遊戲《QQ飛車》。2019年，《QQ飛車》聲稱與老乾媽達成了全年的賽事品牌合作，4月份舉辦的S聯賽春季賽的冠名商就是老乾媽。《QQ飛車》其後也多次以「老乾媽漂移火辣辣」作為宣傳。網民也指出，《QQ飛車》很多遊戲場景中都置入了老乾媽，宣傳品中還可見有《QQ飛車》限定款老乾媽禮盒。

案件其後出現了令人驚奇的轉折。據貴州警方於7月1日通報指，有人為了獲取騰訊在推廣活動中贈送的網絡遊戲禮包碼，偽造老乾媽印章與騰訊簽訂合同，目前3人已被刑拘。

騰訊回應被騙一事時稱「一言難盡」，並為了防止類似事件再次發生，以1000瓶老乾媽為禮品徵求類似線索。圖中正是老乾媽《QQ飛車》限定版辣椒醬。（騰訊）

及至7月10日，騰訊發布與老乾媽方面的聯合聲明。聲明表示，騰訊已向法院申請撤回財產保全申請及本案訴訟，並就合同詐騙行為已向貴陽公安報案。騰訊和老乾媽雙方後續將積極配合相關法律程序的推進。

此外，騰訊表示，過去數日內，騰訊和老乾媽雙方進行了深入溝通，雙方已厘清誤解。對於事件過程中的種種誤會和欠妥之處，騰訊已向老乾媽方面當面致歉，後續騰訊將進一步完善相關流程。未來雙方也將積極探索並開啟一系列正式合作老乾媽的官方微信隨後也發布了這份聯合聲明。

老乾媽是內地家喻戶曉的國民辣醬品牌​​。（資料圖片/中新社）

案件至此基本告一段落，但此前內媒提出的一些疑問仍未能被解答。其中引發廣泛質疑的是，涉及上千萬元的合同本，企業雙方在簽定合同的過程中，包括營業執照複印件、法定代表人身份證掃描件、公章齊全、銀行開戶信息等材料，雙方郵件往來也可根據郵箱、名片等信息來判斷對方身份，為何騰訊的相關部門沒有查驗相關文件的真偽。

另一方面，長期以來，老乾媽堅持「不上市、不宣傳、不融資」的原則，這次事件不斷發酵後，亦有不少網友揣測和質疑雙方聯合營銷。

（綜合報道）