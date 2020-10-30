即使受社會環境影響，仍無阻 5G 手機市場規模蓬勃發展。較早前 Strategy Analytics 發表了最新報告，提及 2020 上半年全球 5G 智能手機盈利達 340 億美元，而其中最暢銷首五款產品，前三名由 Samsung Galaxy S20 系列清一色包辦。

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根據 Strategy Analytics 公佈數據，2020 上半年全球 5G 智能手機最暢銷機型的 Samsung 旗下 Galaxy S20+ 5G，佔市場 9% 份額；第二及第三位分別為同廠同系列的 Galaxy S20 Ultra 5G（8%）跟 Galaxy S20 5G（5%）。而即使被美國政府全面禁制，但華為旗下 5G 智能裝置仍交出不錯成績，旗下 P40 Pro 5G 跟 Mate 30 5G，分別各以 5% 左右佔據最暢銷機型的第四及第五位。

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報導提及作為 2020 上半年全球 5G 智能手機最暢銷之作，Galaxy S20+ 在西歐、北美及南韓等地區擁有相當出色的市場表現，而華為 5G 手機就在大中華區市場獲得亮眼成績。至於 2020 下半年度 5G 市場表現，據 Strategy Analytics 主席 Ken Hyers 預期，在短時間獲得超過百億（美元）計利潤的 iPhone 12，將有頗大機會成為下半年度的銷量之冠。

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