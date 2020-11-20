iPhone 12爆綠屏災情　OLED屏幕設計令Samsung、華為都曾中招

今年的 iPhone 似乎跟「顏色」有點過不去。前些天還在全網吐槽 iPhone 12 系列新增的藍色醜，甚至還與垃圾桶、馬桶刷、內褲這些廉價日用品的藍色放在一起進行對比，讓一向精緻高端的 iPhone 大沒面子。

不過玩梗歸玩梗，摸到真機後的用戶很快就習慣了這種藍色，畢竟圖片與真機還是有色差的，加上工藝可以很大程度上影響質感，一波惡搞風潮過去之後也就偃旗息鼓了。

但沒想到剛消停幾天，iPhone 12 又和「綠」扯到一起了，具體情況是，部分 iPhone 12 系列機器在低亮度下顯示灰色屏幕會出現不規律的發綠現象。

如果覺得新增的藍色醜，大可以不選擇藍色就是了。而「綠屏」就要嚴重很多了，許多用戶直指 iPhone 12 的屏幕品控質量是不是發生了問題。

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01／不僅「綠」，還「綠」的各不相同

根據用戶們上傳的圖片顯示，iPhone 12 從最小的 iPhone 12 mini 到最大的 iPhone 12 Pro Max ，都可能會有不同程度的低亮度下屏幕發綠現象。那怎樣判斷出自己的 iPhone 12 到底綠不綠呢？首先我們要知道，這個綠屏的現象要想最大程度上顯現出來基本需要同時滿足兩個條件。

第一個條件是低亮度，由於高亮度時紅藍綠三種像素髮光都更強，混合的出的顏色還是比較均勻的白色，但是在低亮度下，屏幕驅動電路在低電壓下色彩似乎就不那麼的可控了，許多問題都是在低亮度下才能曝出來。

第二個條件是顯示暗色但非純黑色的界面或圖片，因為 OLED 的像素在黑色下幾乎不發光，所以要使用非純黑的界面檢測，尤其是低亮度下的深灰色尤為明顯。

滿足以上兩個條件同時最簡單的方法就是在暗光環境下，將手機屏幕亮度調低，同時打開微信「搖一搖」界面，有沒有綠屏問題在這個界面下就會變得一目瞭然。

雖然同樣是「綠屏」，但 iPhone 12 系列還「綠」的各有不同。比如有的人是整個屏幕都會出現發綠的現象，而有的人則是屏幕周圍邊緣一圈會發綠，還有的人則是不規則的發綠。

另外，「綠屏」影響的不只是 iPhone 12 一個型號，而是 iPhone 12 全系都有綠屏現象出現。其中 iPhone 12 mini 從目前來看是「症狀」最輕的。

不管怎麼說，顯然這已經不是個例問題，而是一個成規模的現場。

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02／軟件還是硬件的原因？

知道了「綠」只是第一步，我們還想知道為什麼會出現這種現象。

屏幕異常表現無外乎兩個方面可能出了問題，要麼是軟件上出了差錯，要麼是硬件出現了問題。

iPhone 12 的「綠屏」是哪種？目前來說眾說紛紜有許多不同的猜測。網傳蘋果相關人員表示已經收到大量該類報吿，並且初步判斷是軟件系統的問題。

這種情況的可能性不小。因為就在今年，三星自家的旗艦機型 Galaxy S20 Ultra 也出現過「綠屏」現象，和 iPhone 這次表現十分相似，而這個屬於軟件上的 Bug，最終在三星推送 G98xBXU1ATD3 新固件後被完美解決。

當然另一方面，我們也不能排除硬件問題的可能性，因為目前 iPhone 12 基本都是相同的系統版本，但綠屏出現的情況卻非常隨機，具體表現症狀也沒有任何規律。

至於綠屏問題本身，OLED 屏幕也是有「前科」的。並且從 OLED 屏幕本身的發光機理上講也是有一定的道理。

我們知道 LCD 屏幕一般採用的 RGB 子像素排列方式，也就是紅、綠、藍三種像素的數量是均衡一致的。但是在 OLED 屏幕上卻一般不是這樣，因為 iPhone 12 全系都採用了子像素鑽石排列的屏幕，所以我們這裏也不說其它子像素排列方式了。

OLED鑽石排列（愛范兒提供）

鑽石排列採用了菱形排列子像素的方式，一個完整像素其紅藍綠像素的比例是 1：1：2，也就是說一個像素裏包含一個紅色子像素，一個藍色子像素以及兩個綠色子像素。

儘管從個頭上說，紅藍子像素的個頭要大於綠色子像素，但從數量上說綠色像素卻是紅藍像素的兩倍，而且在低亮度下，綠色材料的通常發光效率較高，所以品控如果沒有把握好，理論上有出現「綠屏」的可能性。

不過在整個屏幕上綠色像素的分布是均勻的，而「綠屏」現象中發綠的情況卻較為沒有規律可言，難道就只能推到品控的頭上？對於一向對供應鏈把控很嚴的蘋果來說，從 iPhone X 開始到去年 iPhone 11 系列的三年間都沒有曝出這麼大規模的問題，硬件問題的可能性並不是太大。

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而對於已經買到「綠屏」 iPhone 的用戶來說，肯定也比較糾結，一方面這個問題不是時時刻刻都會有影響，或許只有睡前晚上躺在被窩裏玩手機時才會注意到。

另一部分用戶可能糾結於時間成本等問題，不知道是要等待系統升級修復還是去店裏退換貨。而且部分用戶也反應，店員表示質量檢測一切正常，並不能進行換貨。

我的建議是，如果你真的因為這件事而鬧心，那麼就應該儘可能並儘快解決掉這件事，不論是去蘋果店嘗試換貨還是直接退貨都可以嘗試，哪怕是退掉，等時機合適的時候再買，也比繼續等待要來的輕鬆。

由於目前問題爆發比較集中，相信蘋果應該很快會給出調查結果和解決方案，但從消費者的個人立場上講，最好還是不要等待。

早解決，早輕鬆。

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03／手機早就不是第一天「綠」了

其實 iPhone 這一次「綠屏門」並不是鬧得最大的一次，你們肯定也記得之前一加 8 Pro 也出現過一些屏幕「翻車」的情況。再往前，2018 年 11 月華為 Mate 20 Pro 上市時同樣也發生過類似的「綠屏門」。

當時的情況是採用了 LGD 屏幕的 Mate20 Pro 出現了「綠屏」現象，而使用京東方的屏幕則基本沒有出現。

在那一次也是大眾用戶第一次對屏幕混用的做法提出了強烈質疑，儘管供應鏈管理中一個元器件有不同供應商是最常見的避險策略。但出現這種問題終究還是對個人消費者造成了傷害。

至於原因，有業內人士援引三星 OLED 專家給出的解釋是：

由於 OLED 顯示屏生產的時候，鐳雕工程對 MOSFET 加工差異化導致偏色，屬於生產品質問題而導致屏幕顯示偏色。

最終，華為官方客服給出的售後策略是，自手機簽收之日起 7 日內，若在華為官方授權客服中心檢測，確實存在綠屏現象，則可進行退換。若超過 7 日，也可免費更換新機。

另外經常還被提到的一種「綠屏」是曲面邊緣部分發綠，這個問題相對來說則更加簡單一點，就是曲面造成了傾斜角度，讓 OLED 出現了大角度下的偏色現象。而有的供應商做了針對性的優化，有的沒有，所以就出現了曲面邊緣有不同發綠的現象。

如果說外觀和色彩決定了我們對手機的第一印象，那屏幕就決定了我們對手機的第二印象。在實際使用的時候，我們總是繞不開屏幕這塊載體，它承載了幾乎所有交互和我們大部分的生活訴求，所有的信息都從這塊屏幕上透射出來。

所以屏幕出問題也是最常見的一種問題，從 LCD 時代的漏光、陰陽屏、發黃到今天挖孔出錯、偏色，發綠。其實如果去搜索一下就能發現，屏幕的問題從未間斷過。但像這麼大規模的問題確實比較少見，也讓蘋果非常被動。

我更願意這是一個軟件上出現的 Bug 而非硬件問題，這樣知道等待系統升級，所有人的綠屏現象就能迎刃而解。但最終調查結果如何，恐怕還要等待一些時日。

如果你還不確定自己手上的 iPhone 究竟有沒有「綠屏」現象，那不妨現在就關掉燈，調低屏幕亮度，打開微信搖一搖試試看。

結果如何？

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：吐槽藍色才剛過去，iPhone 12 怎麼又和「綠」扯上關係了？】