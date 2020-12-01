貴州「巨肚媽媽」肚子變20公斤巨球　做手術成功取出腫瘤及積液

貴州一名36歲的兩孩之母，兩年前起肚子忽然變大，其後長到變成一個逾20公斤重的巨球，每晚只能坐着睡。 醫生其後診斷她罹患了卵巢癌，經過手術摘除腫瘤和積液後，11月25日已順利出院回家。

黃國嫻肚子2年來不斷膨脹，彷彿一個巨球（點圖放大）：

據早前報道，黃國嫻是貴州安順經開區宋旗鎮打紙村村民，肚子比孕婦還要大，肚皮撐得快要破的樣子，皮下血管非常明顯，奇怪的是她手腳等身體其他部位都很瘦。體重55公斤，這個「巨球」就佔了逾20公斤。

黃國嫻曾接受內媒訪問時稱，挺着巨球連睡覺都很困難，無法躺睡或側睡，她要將枕頭和被放在床頭，自己靠在被子及枕頭上坐睡，動作一久就會呼吸困難，又要坐起來，所以兩年來她基本上坐着睡。甚至平日行動都舉步維艱，走一走已經累得要命，看着直徑撐至70厘米的肚，她坦言：「在家等死已經等了兩年，可是死神遲遲不降臨。」

航空工業通用醫療三零二院院長龍擁軍得知消息後，主動聯繫上了黃國嫻，並且提出免除了全部治療費用。黃國嫻於8月初住院，剛入院時，黃國嫻的肚子長度達到了142厘米，高度達到了72厘米。如此巨肚連CT（電腦斷層掃描）和MRI（磁力共振）都無法做，這樣的情況醫院還是首次遇到。

經過手術，黃國嫻的肚子回復正常（點圖放大）：

經過一系列檢查以及會診，黃國嫻於10月中旬接受卵巢癌腫瘤細胞減滅術。由於黃國嫻的病拖得時間太久，肚子裡的癌細胞已四處轉移，導致體內大大小小的腫瘤佔據了整個腹部，因此她的這次手術風險很大。這次手術成功從黃國嫻肚裡取出近10公斤的腫瘤和積液。內媒報道指，此前醫護人員還從黃國嫻肚子裡取出的30公斤腹水。

黃國嫻手術後身體恢復良好，經複查她的肝腎、心臟等臟器功能均正常，體重也恢復到了正常人的標準，已經可以出院，接下來只要定期接受治療及複查就好。

（綜合報道）