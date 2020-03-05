【清朝】老太妃憑推背圖算出清朝末日　溥儀神秘嗜好象徵朝廷覆亡

編按：要了解溥儀這位末代皇帝，從他身邊人的第一手史料入手更為原汁原味。且看晚清史研究專家賈英華先生，收集到的溥儀生前不為人知的故事。

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《推背圖》的預言

宮外人鮮知，溥儀從小就愛豢養小動物，如猴子、駱駝、牛、狗等，甚至養過金魚和螞蟻。最令人匪夷所思的是，他還曾養過一群牛和狗，尤其所養的群狗，格外與眾不同，乃一種「宮狗」。據老太監信修明記載：「『宮狗』者，乃大內所畜之小犬也，又名『龍狗』。」

信修明還曾回憶說，一位朋友送給自己一隻宮內小犬，僅一年便長大成形，身長兩尺，善解人意，擅長搏戰。素來喜歡在宮內閒逛的溥儀，打聽到太監信修明所養的「龍狗」厲害無比，便親自牽著二十多隻大狗來到信修明住處，公然上門挑戰。誰也沒想到，溥儀攜來的大狗，竟然全部敗北，「夾尾而逃。帝不惟不怪，必抱起而愛之」。

中間為信修明。（公共領域）

溥儀還有一個宮外人所不知的愛好，即最愛看群狗和公牛打架，百看不厭。一次，溥儀所豢養的公牛在群狗攻擊下，實在難以招架，忽然跑出宮門向西長安街狂奔而去。但群狗緊追不捨，上演了一場「追牛鬧劇」，宮內太監死活攔截不住，險些鬧出人命來。

哪知，溥儀豢養公牛被群狗追咬出宮這件怪事，竟然傳到了榮惠皇貴太妃耳中。她煞有其事地說：「群狗欺負公牛，這可是關係愛新覺羅家族前途命運的大事。」

溥傑與其日本妻子嵯峨浩之合照。（公共領域）

她悄悄地派太監喚來為溥儀伴讀的溥傑，來到重華宮。剛見了面，榮惠老太妃便表情沉痛地說：「你沒聽說嗎？皇上近來時常讓狗來咬牛，把牛都咬傷了。你知不知道？在《推背圖》上，牛是象徵清朝的。群狗咬牛，這可不是什麼好兆頭。可我不好直接勸阻皇帝。你還是回家跟老福晉劉佳氏說說，讓她到宮裡來一趟，想法子勸勸。這事太大，我可不能眼睜睜看著不想法子呀。」

這裡說到的《推背圖》，是中國古代著名的預言奇書，相傳唐太宗李世民為推算大唐國運，下令兩位著名天相家李淳風和袁天罡編寫，竟推算至大唐後兩千多年命運。書名由來，有兩種說法。一是袁天罡推了一下李淳風後背，說：「天機不可再泄，還是回去休息吧。」另一說，是源於《推背圖》最後一卦，「萬萬千千說不盡，不如推背去歸休。」

劇集《天機算》便是以《推背圖》為題材。（劇集海報）

據說，自元代以來，《推背圖》便是禁書。據元史記載，「《推背圖》有私習及收匿者罪之」。當溥儀出宮後，有人發現宮內確實收藏有《推背圖》，顯然老太妃說法並非虛構。

溥儀的老祖母劉佳氏聽說此事後，隨即進宮來找溥儀談話。轉了很大彎子，她才把群狗不可咬公牛的大道理述說一遍。這雖使溥儀甚感不解，卻也為老祖母的煞費苦心而感動。此後，溥儀終止了事涉「社稷」安危的遊戲。數十年後，溥儀在撫順戰犯管理所將此事寫入了一份類似「檢討書」的書稿。

《末代皇帝秘史──你所不知道的溥儀》（書封）

以上內容節錄自《末代皇帝秘史──你所不知道的溥儀》

作者：賈英華

出版社：中和出版

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