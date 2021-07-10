中國最強環保美女KOL　200毫升小鐵罐竟是用足3周未倒過的垃圾桶

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-07-10 08:00

封面圖片中女孩拿著的這個不到200毫升的小鐵罐，換做你們會用來做什麼呢？是會用來裝書釘長尾夾等小型文具用品、還是嫌太小了直接扔在桌面做個擺設？在這個22歲的女孩手中，這個小鐵罐是她已經用了3週還沒倒過的垃圾桶！

女孩名叫「壹個袋子」。也許大家會難以置信，但對於已經實踐「無痕生活」（一種減少生產垃圾的生活方式）4年的壹個袋子來說，這早已是她生活裡的常態了。而她所分享的低碳環保的生活理念，也隨著這個「小鐵罐」紅遍了網絡！那我們今天，就來了解一下這個環保女孩壹個袋子的「無痕生活」吧！

只要每個人都從生活細節中實行環保，生態環境就會得到改善（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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以前常說人能低到塵埃裡，然後開出一枝花，但在未來，可能就只能低到垃圾裡了吧。但仔細想想，我們平時雖然會覺得塑料危害是個大問題，但還是會不自覺的一邊吃著塑料盒中的外賣，一邊咬著吸管痛罵紙吸管的罪惡。

就如壹個袋子所說的「環保最重要的是量而不是質」。這個世界上，需要的並不是少數幾個人在實踐著非常完美的零浪費，而是需要成百上千的人，在實踐並不完美的零浪費。

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