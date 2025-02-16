河南男稱花6.5萬被中介騙至德國打黑工　網民：至少還回得來

內媒《大象新聞》報道，河南一名男子自稱遭中介以高薪工作的名義，花了65000元（人民幣，下同）騙到德國做當地人不願意干的體力活，工資也遠低於中介承諾的每月20000元。旅遊簽過期後，男子購票回國，並表示受到中介的欺騙。



涉事中介公司。（大象新聞）

趙姓男子家住河南洛陽。（大象新聞）

報道指，家住河南洛陽的趙姓男子去年在同村人介紹下，得知洛陽長遠人力資源服務有限公可以辦理德國務工的手續，「說那裏缺少勞動力，去的話一個月保底收入在2萬元以上」。

該公司負責人錢金鳳表示，可以先幫趙男辦理到西班牙的旅遊簽證，再從西班牙到德國，簽證過期之後可以轉工作簽證。2024年10月28日，中介稱男子的簽證辦理成功，需要他帶上65000元現金去北京與人接頭，「一手交錢一手換簽證」。事後，錢金鳳還特意囑託男子將聊天記錄刪除，避免海關檢查。

護照。（大象新聞）

visa。（大象新聞）

2024年11月，趙男輾轉到達德國，錢金鳳安排的接機人給趙男安排了臨時住處，並給他介紹了碼頭集裝箱搬卸、倉庫貼標換標等體力活。

趙男表示：「都是一些德國人不願意干的體力活，都是由我們這種黑工干」。兩個月，趙男共賺了17000元，遠低於此前承諾的每月20000元。且因當地法律並不允許打黑工，每次工作時都提心吊膽。

趙姓男子家住河南洛陽。（大象新聞）

2025年1月，旅遊簽證即將過期，男子購票回國，並感覺自己是被中介忽悠想退款，公司負責人錢金鳳卻表示，當初說的就是辦理旅遊簽證，也沒有任何收入承諾。而當初雙方是現金交易，也並未簽訂合同，所以趙男沒有足夠的證據。

有律師建議趙男以合同欺詐為由向當地公安機關報案。但因缺乏證據，公安並未受理，要求他完善證據後再報案。

公安並未受理。（大象新聞）

事件引發關注，有網民表示，「他至少還能回得來……」「誰家辦旅遊簽要六萬多？這種黑中介早該查了！」「別信什麼高薪工作，天上不可能掉餡兒餅。」