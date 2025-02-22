哪吒2｜字幕被發現多錯別字引熱議　網民喊不應該：字幕組扣工資

春節檔電影《哪吒之魔童鬧海》截止目前上映第24天，累積票房高收逾126億人民幣，更成功打入全球影史票房榜第8名（截止目前），絕對是為國爭光。然而，電影故事精彩十分吸引不少觀眾反覆觀看，卻被細心的觀眾發現影片中字幕多處出現錯別字，令有網民直言不應犯這種錯誤，畢竟是為國爭光的作品，事件引起熱烈討論。

《哪吒之魔童鬧海》票房走勢強勁。（網上圖片）

電影《哪吒之魔童鬧海》除了在國內大受歡迎之外，海外受歡迎程度亦相當厲害，電影門票遭瘋狂搶購，外國觀眾看後亦激讚電影是一流動畫，近日更勇闖聯合國進行特別放映，座無虛席，一浪接一浪的好成績，令不少網民替國漫動畫感到相當自豪。

《哪吒之魔童鬧海》在聯合國進行特別放映。（微博圖片）

正因為電影故事精彩十分，有觀眾重覆細看時卻發現原來在字幕上出現多處錯別字，就好像「魂飛破散」應當是「魂飛魄散」、「莫惹事非」應當是「莫惹是非」、「邪道外門」應當是「邪道歪門」、「雖抗下了天劫」應當是「雖扛下了天劫」等。而有文學教授卻指出，電影中出現這些錯別字均屬於同音錯別字，可能是單純同音字輸入錯誤或者AI識別錯誤。

《哪吒之魔童鬧海》被發現影片字幕多處出現錯別字。（《哪吒之魔童鬧海》微博圖片）

對於電影字幕出現這些錯誤，有網民則認為不應該犯下，留言直指「字幕組該扣工資」、「審片的時候不應該犯這種錯誤」等，但另有網民認為不應在雞蛋裡挑骨頭，因為沒有任何東西是完美的，只要作出更改就好。而針對這件事，據內地媒體報道指出團隊正積極討論，後續或有官方回覆。

有網民認為不應該犯下這種錯誤。（微博圖片）

網民留言。（微博圖片）