山東七旬婦沉迷玩手機近視達2300度　醫生：罕見，或屬病理性近視

山東菏澤的崔女士介紹，其70多歲的祖母每天玩手機，驗眼時竟發現有2300度近視，「驗光師說機器都打印不出來驗光報告」。醫生介紹，或屬病理性近視，手機是因素之一。



崔女士稱，平時家中沒什麽人，怕祖父母無聊便教他們玩手機，結果一發不可收拾，他們每天都玩到凌晨12時後。祖母去檢查左眼時，發現近視2300度，右眼近視1550度；祖父則每天玩手機到凌晨1、2時，散光300度。

《九派新聞》報道，北京同仁醫院屈光手術中心主任、主任醫師、教授翟長斌介紹，崔女士祖母的情況應該不是單純玩手機引起，「2300度在臨床上屬於較罕見的高度近視，基本是病理性近視的範疇。看手機只是影響因素之一，作用絕對不會有這麽大」。

崔女士的祖母每天玩手機至深夜。（影片截圖）

崔女士帶祖母去驗眼，發現有2300度近視。（影片截圖）

崔女士帶祖母去驗眼，發現有2300度近視。（影片截圖）

翟長斌表示，隨著年齡增加，晶體會變得更厚，屈光力更強。高度近視患者的眼軸會過長，視網膜與脈絡膜常有萎縮。如在萎縮斑塊發生病變，患者的矯正視力會下降。如下降到一定程度，可能造成視力殘疾。

他指出，高度近視引起的視網膜病變或者眼睛疾患，是造成國內近視人群矯正視力不佳或視力殘疾的重要因素。若父母雙方都有高度近視，孩子高度近視的可能性會大幅增加。

崔女士的祖母有2300度近視。（影片截圖）

崔女士稱，祖母因近視要配眼鏡，但回家後仍繼續玩手機。（影片截圖）

崔女士稱，祖母因近視要配眼鏡，但回家後仍繼續玩手機。（影片截圖）

他補充，前述2300度的情況，在眼科屬於疑難複雜的病例，應該讓眼科專家做眼底診療，明確視網膜功能狀態如何，據實際情況針對性治療。

翟長斌提醒，在室內使用手機時，建議保持所處環境內光線充足，不建議過長時間用手機，也不建議長期傾斜看手機，否則雙眼調節不一致，容易引起疲勞。手機距離眼睛30至50厘米，字體調大，「如果要把手機拿到特別近才能看清」，不利於近視眼防控。