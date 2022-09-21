近視12000度是真實存在？　醫生提醒高度近視與兩項因素有關

近日，「近視12000度是種什麼體驗」登上內地社交平台的熱搜榜，有博主分享其患者因近視度數太深，需要佩戴特製的眼鏡，令人不禁懷疑，人類近視真的會達到12000度嗎？



浙江省眼科醫院高度近視專科醫生傅映暉介紹，近視超過600度屬於高度近視，超過1000度屬於超高度近視，而3000多度的近視是無法常規通過電腦自動驗光儀測出，需要醫生根據眼軸換算加上經驗來驗光。

她表示，正常人的眼軸長度是22至24毫米之間，但有超高度近視的人，眼軸長度會超過 26毫米，甚至達到36毫米。

她又稱，在門診中近視3、4000度並不罕見，從理論上來說，近視12000度是存在的，但一般而言，高近視會伴隨其他疾病，因為當眼軸愈長，視網膜發生病變的概率就會愈高，甚至會出現裂孔、脫落等情況。

她提醒，佩戴合適的眼鏡並不代表「萬事大吉」，愈是高度近視的人，就愈容易發生眼部病變。以白內障為例，一般人高發在7、80歲，但高度近視的人可能未到60歲就會患上。

事實上，現時社會上的近視率高，與現代人用智能手機「機不離手」不無關係。傅映暉稱，長時間近距離用眼，是導致近視度數增加的直接行為。在智能手機普及前，大部分成年人的近視度數會漸趨穩定，如今臨床上卻有愈來愈多成年人近視度數增加的情況出現。

她表示，社會上有近視的人群已經不分職業、不分年齡段。不少學童在學校檢查時，小學六年級近視的人數已超過50%，中學的近視率則更高。

值得一提的是，高度近視和超高度近視與遺傳、環境有關。她介紹，曾有家長帶3歲的孩子求診，檢查時發現近視有1000多度，「這種是遺傳基因決定的」；也有7、8歲的小學生有7、800度近視，「這就是用手機和平板電腦陪伴孩子的後果」。

傅映暉提醒，兒童處在生長發育階段，要盡可能多接觸大自然。有研究證明，自然光線的變化對眼睛有好處，即使是10分鐘的小息時間，小朋友也可以去外面曬曬太陽，在自然光亮下放鬆眼睛。