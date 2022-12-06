高度近視3000度致視網膜脫落　患者青光眼併發症終痛失眼球

相信有近視、遠視的人都會配戴眼鏡，務求令視野更清晰。來自湖北武漢市的梁女士，卻因為3000度的超高近視，不得不摘除眼球。



梁女士近日接受義眼植入手術，手術的誘因與她的高度近視有關。梁女士稱，有時候下台階時沒有看清就會跌倒，「自己眼睛不行，少出門就行了」。她認為，自己只是近視，所以一直沒有到醫院求診，只有配戴眼鏡。

10年前，她突然發覺視力變差，「突然看到前面，就好像有這麼大的東西在眼睛前面抵住了」，到醫院檢查後，才發現其視網膜脫落。

武漢大學附屬愛爾眼科醫院眼整形美容科副主任醫生陸秀蘭稱，梁女士的眼睛度數已超過儀器檢測值，只能根據眼軸推算。正常人眼軸長度約22至24毫米，梁女士的眼軸卻因長期近視達到35毫米，因此推算其近視有3000度以上。

簡單而言，眼軸變長後，眼球猶如一個氣球，視網膜愈來愈薄，稍微一用力咳嗽或打噴嚏，就會導致視網膜脫落。

過去10年，梁女士接受了4次視網膜修復手術，最終因手術帶來的青光眼併發症，被迫摘除眼球。（影片截圖）

10年來，梁女士因為高度近視一共接受了4次視網膜修復手術，最終因為手術帶來的青光眼併發症，被迫摘除眼球。

據介紹，高度近視的患者，近視度數每增加100度，眼軸長度大概增加0.37毫米。眼軸愈長，眼部肌肉及眼底的視網膜所受到的牽拉就愈大，更可能出現眼肌協調異常、眼球向後擴張、視網膜變薄及萎縮變性，從而引起多種眼部疾病。