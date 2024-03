近視神藥阿托品Atropine開售　專家：用前先驗眼，非所有兒童適用

低濃度阿托品(Atropine)被奉為「近視神藥」,用於延緩兒童青少年近視的進展。

3月26日,瀋陽興齊眼藥股份有限公司(下稱興齊眼藥)生產的0.01%硫酸阿托品滴眼液開售,患者可在網上醫院在線問診開藥。

國家藥品監督管理局官網發布消息顯示,該藥已於3月5日獲批上市,成為中國首個「國藥準字」硫酸阿托品滴眼液。



《上游新聞》報道,低濃度阿托品在多個國家和地區已上市多年,此前曾出現家長高價請人代購的情況,但由於供應並不穩定,仍出現一藥難求的情況。

有家長介紹,代購價格各不相同,例如某品牌的藥物每盒價格會在460元至800元(人民幣,下同)之間浮動,有時甚至會出現斷貨情況,「最讓我感到擔憂的是,無法保證代購的藥物是正品」。

不過,有家長認為該滴眼液或存在副作用,停藥後出現反彈,「孩子停用低濃度阿托品後,一個月內近視度數漲了100度,反彈厲害,現在已經停藥不敢再用了」。

網上代購銷售其他品牌阿托品滴眼液。(上游新聞)

興齊眼藥發布消息稱,該滴眼液單獨使用可以延緩近視進展60%,且具有最小停藥後反彈效應,同時對近視控制具有累積效應,是現階段近視兒童青少年近視管理的合理濃度。使用方法靈活,可以和光學控制手段聯合使用。該滴眼液已在瀋陽興齊眼科醫院的互聯網醫院開售,患者可在線問診開藥,價格為298元30支。

事實上,低濃度阿托品的使用在業內也存在爭議,爭議點與藥物濃度以及副作用有關。

2023年2月,香港中文大學研究團隊在《美國醫學會雜誌》(JAMA)上發表的一篇關於《低濃度阿托品滴眼液與安慰劑對兒童近視發生率的對比研究,LAMP2隨機臨床試驗》的文章認為, 在4-9歲的非近視兒童中,0.01%的阿托品與安慰劑沒有顯著區別。與安慰劑相比,夜間使用0.05%阿托品滴眼液可顯著降低近視發病率,並降低2歲時快速近視轉移參與者的百分比。

另有研究顯示,阿托品濃度愈大控制效果愈強,但濃度過大會帶來明顯副作用。新加坡國立眼科中心開展的ATOM(Atropine for the Treatment Of Myopia)研究結果顯示,阿托品滴眼液可有效延緩兒童近視進展,0.01%濃度的阿托品滴眼液具有更佳的持續效果,並且安全性更好。通過5年的長期跟蹤實驗,結果顯示,阿托品濃度愈高,近視控制效果愈好,但停藥後反彈愈明顯。

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院眼科專家陶勇。(微博@北京眼科醫生陶勇)

首都醫科大學附屬北京朝陽醫院眼科專家陶勇表示,目前阿托品滴眼液是唯一經循證醫學驗證能有效延緩近視進展的藥物,但不能盲目跟風使用阿托品。在開始準備使用阿托品防控近視之前,患者需要到醫院接受醫學驗光、調節力檢查,適合使用的情況下在醫生指導下規範使用。

陶勇表示,雖然低濃度阿托品仍是目前唯一經循證醫學驗證能有效延緩近視進展的藥物,且一直活躍在近視防控的臨床第一線,但並非每個孩子都適合使用及需要使用。

根據目前的臨床應用指南,對於4歲以上已經存在近視的孩子,或近視度數每年增加0.5D,或眼軸長度年增長量大於0.3mm的孩子可以開始規範使用。若孩子尚未出現近視,或遠視儲備不足,可以多戶外活動,保持良好用眼習慣來預防近視發生及進展,不能盲目跟風使用阿托品。