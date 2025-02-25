機械人替代真人老師　成都30間學校開啟試點？官方：探索智能教學

繼機械人出現在街頭加入交警執勤隊伍後，中小學課堂即將迎來機械人老師？



近期，內地有自媒體帳號發信息，稱「成都30所中小學即將開啟機械人授課」，未來的課堂不再需要真人老師上課了？引發網民熱議。2月21日，成都市教育局有關負責人稱該消息並不屬實，是旨在探索「以智助教、以智助學、以智助育、以智助評、以智助研」的實踐路徑，並非機械人教學。



在該自媒體賬號發布的影片中，提到成都市教育局發布的一則「關於遴選中小學『人工智能+教學』試點校的通知」，並配一個機械人正在授課的畫面。

據悉，成都市教育局確實發布了該通知，並於2月20日，再次發布了首批開展「人工智能+教學」試點的35所中小學名單。

自媒體帳號發佈影片稱，「成都30所中小學即將開啟機械人授課」，引發關注。

根據官方發布的信息，成都市將在開展「人工智能+教學」試點的學校，聚焦人工智能與教學深度融合核心場景，探索「以智助教、以智助學、以智助育、以智助評、以智助研」的實踐路徑，增進教與學的有效性和高效性，讓教師有更多時間為學生健康成長賦能，讓學生有更多時間全面而有個性地發展。

公告中提到遴選出的中小學申報的「人工智能+教學」應用場景，覆蓋了《成都市教育局關於遴選中小學「人工智能+教學」試點校的通知》發布的全部應用場景集。這些應用場景包括教師備課、課堂管理、作業管理、答疑輔導、試題命制、教學評價、教學分析。

不過，官方公告中均未提到機械人教學。且網傳影片中的機械人授課畫面，與2月17日「直播綿陽」發布的「綿陽造機械人主講開學第一課」的影片內容一致。原影片中，機械人出現在課堂，是為參與「開學第一課」相關的展示活動，並非日常教學。

成都市教育局有關負責人表示，網絡流傳的「成都市30所學校將開展機械人教學」的說法並不屬實。目前開展的遴選中小學「人工智能+教學」試點學校的工作，旨在探索「以智助教、以智助學、以智助育、以智助評、以智助研」的實踐路徑，增進教與學的有效性和高效性，不能簡單地理解為「機械人教學」，更不是「機械人代替老師教學」。